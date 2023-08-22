Время историко-культурного фестиваля в Золотаревке изменилось

22.08.2023 | 09:32

Время историко-культурного фестиваля «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций», который пройдет в воскресенье, 27 августа, изменилось.

В Министерстве культуры и туризма Пензенской области предупредили: фестиваль начнется не в 11:00, как планировалось раньше, а в 14:00. На это же время на площадке «Территория живой истории» запланирован турнир по историческому фехтованию с показательными боями. Там же организуют выставку средневекового оружия и доспехов, мастер-класс по народным ремеслам и выставку музыкальных инструментов.

В 14:30 начнется формирование команд на квест «Тайны Золотаревского городища». С 14:40 до 15:40 гостей ждет концертная программа, после которой состоится подведение итогов квеста и награждение победителей.

С 14:00 до 17:00 на детской площадке «Времена былинные» юных гостей праздника ждут историко-тактические игры, уличный тир, полоса препятствий «На службу к князю», народные подвижные игры и хороводы, боевые игры, викторина «Ветер времен», мастер-классы «Ткачество» и «Старинные настольные игры», экспозиция «Походный дружинный лагерь», интерактивный лекторий «Военное ремесло», «Быт и культура Средневековья».

Также гости фестиваля смогут посетить выставку «Особо охраняемые природные территории в окрестностях Золотаревского городища», экспозицию археологических находок и фотосушку. На празднике будет организована торговля сувенирами и изделиями мастеров народных промыслов.

С 14:00 до 17:00 в Золотаревском поселенческом досуговом центре будут организованы экскурсия по выставочному залу «Золотаревское городище» и показ фильмов на эту тематику.

В 16:00 на сцене у досугового центра состоится главное событие фестиваля - шоу «Битва Золотаревского городища. 1223 год».