В Золотаревке снова пройдут показательные бои реконструкторов

11.08.2023 | 13:33

27 августа в Пензенской области пройдет XII Всероссийский историко-культурный фестиваль «Золотаревское городище - перекресток цивилизаций», посвященный памятнику археологии VIII-XIII веков.

В этот день организуют бесплатные экскурсии в выставочном зале «Золотаревское городище», квест «Тайны Золотаревского городища» для детей и их родителей, показательные бои реконструкторов.

В сквере разместятся выставки краеведческого музея, ремесленники предложат желающим свои товары.

«Кульминационным моментом фестиваля станет шоу «Битва Золотаревского городища. 1223 год», в котором примут участие пензенские артисты театра юного зрителя», - сообщили в областном министерстве культуры и туризма.

Фестиваль продлится с 11:00 до 16:00, место проведения - р. п. Золотаревка.