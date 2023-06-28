На здании Пензенского ТЮЗа появилась обещанная вывеска

28.06.2023 | 10:15

На фасаде здания Пензенского театра юного зрителя появились вывеска и логотип с названием учреждения. Об этом вечером во вторник, 27 июня, ТЮЗ сообщил у себя в Telegram.

«Вот такой красивый светящийся логотип появился сегодня на фасаде Пензенского театра юного зрителя. Наш театр будет украшением микрорайона и днем, и ночью!» - написали в канале.

Реконструкция ТЮЗа завершилась в начале 2023-го, почти полгода вывески не было. На ее изготовление был заключен договор на сумму 389 тыс. 800 рублей.

В документе фигурировали световые буквы «ТЕАТР» (высотой 485 мм) и «ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ» (177 мм), а также логотип размером 3 200 × 3 200 мм.

Элементы выполнялись из молочного акрила, пластика (ПВХ), профильных труб, транслюцентной пленки с использованием светодиодов.

Все работы, заказчиком которых выступал сам ТЮЗ, должны были завершиться до 1 июля.

Ранее сообщалось, что есть замысел использовать фасад как экран, куда будет проецироваться дополнительная информация, например анонсы спектаклей.