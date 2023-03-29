У фасада обновленного ТЮЗа может быть еще одна функция

Пензячке Татьяне не хватает ярких цветов в оформлении фасада обновленного театра юного зрителя.
По мнению женщины, если строение предназначено для детей, то все должно быть иным.
«Скучно, нет ярких красок, какие-то решетки. Удивлена и огорчена», - высказалась она на странице губернатора в социальной сети «Одноклассники».
Представитель областного правительства в ответе Татьяне возразил: фасад театра выполнен в соответствии с разработанным проектом, который получил положительное заключение экспертизы.
«Идея применения ламелей заключается в том, что здание приобретает внешний объем и при этом визуальную легкость», - пояснили горожанке.
Кроме того, есть замысел использовать фасад как экран, куда будет проецироваться дополнительная информация, например анонсы спектаклей.
ТЮЗ закрыли на капитальный ремонт весной 2022 года. Театр намеревались сдать в декабре. В итоге учреждение культуры открыло свои двери в марте 2023-го, на обновленной сцене уже состоялся премьерный спектакль.
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