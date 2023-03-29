У фасада обновленного ТЮЗа может быть еще одна функция

29.03.2023 | 12:01

Пензячке Татьяне не хватает ярких цветов в оформлении фасада обновленного театра юного зрителя.

По мнению женщины, если строение предназначено для детей, то все должно быть иным.

«Скучно, нет ярких красок, какие-то решетки. Удивлена и огорчена», - высказалась она на странице губернатора в социальной сети «Одноклассники».

Представитель областного правительства в ответе Татьяне возразил: фасад театра выполнен в соответствии с разработанным проектом, который получил положительное заключение экспертизы.

«Идея применения ламелей заключается в том, что здание приобретает внешний объем и при этом визуальную легкость», - пояснили горожанке.

Кроме того, есть замысел использовать фасад как экран, куда будет проецироваться дополнительная информация, например анонсы спектаклей.

ТЮЗ закрыли на капитальный ремонт весной 2022 года. Театр намеревались сдать в декабре. В итоге учреждение культуры открыло свои двери в марте 2023-го, на обновленной сцене уже состоялся премьерный спектакль.