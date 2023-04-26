Юный музыкант из Пензы взял золото Дельфийских игр

26.04.2023 | 20:12

Тимур Дунин упорно шел к своей цели и завоевал золотую медаль XXII Дельфийских игр в Саратове.

«Мы с моим педагогом начали с сентября по апрель очень упорно готовиться и в конце получили такой хороший результат. Я пел патриотическую песню «Встанем», потом - итальянскую (больше эстрада), меня выбрали во второй тур. Я пел «Синюю вечность», - рассказал музыкант.

Молодежные Дельфийские игры - один их самых престижных конкурсов не только для музыкантов, но и для танцоров, актеров, дизайнеров и даже ученых в области эпидемиологии и биоинформатики в возрасте от 10 лет до 21 года. В 2023-м участие в состязаниях приняли более 2 500 тысяч человек из 80 субъектов Российской Федерации.

Защищают честь регионов сильнейшие, а значит, и конкуренция высокая.

«Я даже не рассчитывал, что попаду во второй тур, потому что я настолько был в шоке, какой там уровень. Это как чемпионат России. Было как-то даже не по себе», - признался Тимур Дунин.

На достигнутом он останавливаться не собирается. Победы заряжают, мотивируют на новые свершения.

«Добился, например, золота я на Дельфийских играх - теперь хочется что-то еще выше получить. Я в этот раз доволен своим выступлением», - отметил молодой человек.

Саратовская область принимала состязания уже в третий раз. В 2024-м они пройдут в Мордовии.