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Культура

Пензенцы смогли окунуться в мир музыки в картинной галерее

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В мир музыки окунулись посетители Пензенской картинной галереи. И без того таинственную атмосферу учреждения культуры наполнили мелодии Баха, Бетховена, Рахманинова, Чайковского, Шопена и Брамса.

Фортепианные произведения исполнили подающие большие надежды студенты Саратовской государственной консерватории имени Леонида Собинова. Вместе с профессором Татьяной Нечаевой они прибыли в город на Суре с единственным концертом.

«Большое счастье играть в этом зале красивом. Каждое путешествие в новый город - всегда такое маленькое приключение, которое наполняет, дает новые эмоции и пищу для размышлений. Об этом мы потом можем рассказывать в своей музыке», - отметила студентка Мария Сингирцева.

Произведения Иоганнеса Брамса девушка считает одновременно сложными, проникновенными, чувственными и яркими для эпохи романтизма.

«Безусловно, все ребята готовятся к каким-то своим мероприятиям, и для них это очень полезная поездка. Мне кажется, это будет интересно и слушателям», - рассказала профессор Саратовской консерватории им Л. В. Собинова Татьяна Нечаева.

Студенты представили небольшую, но, по мнению ценителей фортепианной музыки, необычайно мелодичную программу. А в картинной галерее пообещали, что подобные концерты организуют еще не раз.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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