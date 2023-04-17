Пензенцы смогли окунуться в мир музыки в картинной галерее

17.04.2023 | 21:08

В мир музыки окунулись посетители Пензенской картинной галереи. И без того таинственную атмосферу учреждения культуры наполнили мелодии Баха, Бетховена, Рахманинова, Чайковского, Шопена и Брамса.

Фортепианные произведения исполнили подающие большие надежды студенты Саратовской государственной консерватории имени Леонида Собинова. Вместе с профессором Татьяной Нечаевой они прибыли в город на Суре с единственным концертом.

«Большое счастье играть в этом зале красивом. Каждое путешествие в новый город - всегда такое маленькое приключение, которое наполняет, дает новые эмоции и пищу для размышлений. Об этом мы потом можем рассказывать в своей музыке», - отметила студентка Мария Сингирцева.

Произведения Иоганнеса Брамса девушка считает одновременно сложными, проникновенными, чувственными и яркими для эпохи романтизма.

«Безусловно, все ребята готовятся к каким-то своим мероприятиям, и для них это очень полезная поездка. Мне кажется, это будет интересно и слушателям», - рассказала профессор Саратовской консерватории им Л. В. Собинова Татьяна Нечаева.

Студенты представили небольшую, но, по мнению ценителей фортепианной музыки, необычайно мелодичную программу. А в картинной галерее пообещали, что подобные концерты организуют еще не раз.