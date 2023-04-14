В «Доме Бадигина» впервые дал сольный концерт дуэт DrumPiano!

14.04.2023 | 19:46

Пианино и ударные - такие музыкальные сочетания очень редки, даже если поискать похожие составы во Всемирной сети. А в Пензе такой коллектив есть. Дуэт DrumPiano! дал первый сольный концерт в «Доме Бадигина».

Идея родилась меньше года назад, на очередном выступлении Анастасии Судневой. Она играла на синтезаторе с электронными барабанными ритмами.

«Мой партнер, коллега по этому ансамблю Денис Долбанов как раз был на этом концерте и предложил заменить живыми барабанами встроенные. Сказал, что так будет лучше. Мы решили попробовать - и нам очень понравилось. И это, собственно, дало начало, толчок к нашему развитию», - отметила Анастасия Суднева.

Программу музыканты подготовили разнообразную - классику, джаз, эстраду. Все в авторской обработке.

Партнер Анастасии Денис говорит, что писать ударные партии к академической музыке для него в новинку, раньше он играл рок. Но чем сложнее - тем интереснее.

«На самом деле после репетиции выходишь очень уставший, опустошенный, потому что ты все отдал. Это не просто рок-музыка - какую-то простую песню в кавер-группе играть, а на самом деле все силы отдаешь на это», - сообщил Денис Долбанов.