В Пензе проходит юбилейный конкурс «Музыкальный подснежник»

01.04.2023 | 16:30

Юбилейный всероссийский конкурс «Музыкальный подснежник» в этом году впервые проводят в колледже имени А. А. Архангельского. Впервые он состоялся четверть века назад.

«15 лет мы проводили праздник детского творчества - кто хочет, что может и так далее. После того как Союз музыкальных деятелей взвесил итоги работы за 15 лет, они порекомендовали учредить в Пензе всероссийский фестиваль-конкурс с таким же названием», - рассказала член Союза музыкальных деятелей России Светлана Туромшина.

Первый «Музыкальный подснежник» с участием детей из разных уголков страны прошел в апреле 2013-го. С тех пор он завоевал большую популярность: в 2023-м на нем выступают 270 человек.

С начала пандемии у тех, кто не имеет возможности приехать в Пензу, есть шанс поучаствовать дистанционно. Ольге Растегиной это ни к чему - она здесь родилась, учится в 6-м классе музыкальной школы № 2 по классу академического вокала.

«Для меня он действительно важен, потому что проходит в нашем музыкальном училище. Так как я собираюсь сюда поступать, мне важно тут как можно чаще показывать себя, свои умения. На вокал меня отправила мама, но потом я сама втянулась», - пояснила участница конкурса.

В Год Рахманинова основное задание - исполнить одно из произведений композитора. Ольга выбрала романс «Ночь печальна».

Помимо сольного вокала, участники выступают и в других номинациях: духовые, струнные, народные инструменты, фортепиано и хор.