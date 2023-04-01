Пензенским будущим музыкантам раскрыли секреты игры на гобое

01.04.2023 | 20:00

Пришедший из глубокой древности, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый сложный и загадочно звучащий, гобой покоряется далеко не всем музыкантам. Но Владимир Скляренко освоил все тонкости уже много лет назад.

Доцент кафедры духовых и ударных инструментов саратовской консерватории имени Л. В. Собинова приехал в Пензу, чтобы поделиться со студентами музыкального колледжа секретами мастерства.

«Инструмент странный, имеет особенность: разные его части могут не очень хорошо работать. Это всегда любопытно. Сегодня для студентов колледжа, думаю, тоже было интересно увидеть подробности и сложности, которые есть в обучении на гобое», - рассказал Владимир Скляренко.

Для собравшихся он исполнял композиции эпохи барокко, но и современную музыку тоже не оставил без внимания.

«Астор Пьяццола - всеми любимый известный композитор, в программу включили также пьесу Эннио Морриконе. Мы просто очень любим разную красивую музыку», - пояснил гобоист.

Вместе с концертмейстером Еленой Линчук он уже много лет состоит в ансамбле старинной музыки «Трио-соната».