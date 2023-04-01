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Культура

Пензенским будущим музыкантам раскрыли секреты игры на гобое

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Пришедший из глубокой древности, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самый сложный и загадочно звучащий, гобой покоряется далеко не всем музыкантам. Но Владимир Скляренко освоил все тонкости уже много лет назад.

Доцент кафедры духовых и ударных инструментов саратовской консерватории имени Л. В. Собинова приехал в Пензу, чтобы поделиться со студентами музыкального колледжа секретами мастерства.

«Инструмент странный, имеет особенность: разные его части могут не очень хорошо работать. Это всегда любопытно. Сегодня для студентов колледжа, думаю, тоже было интересно увидеть подробности и сложности, которые есть в обучении на гобое», - рассказал Владимир Скляренко.

Для собравшихся он исполнял композиции эпохи барокко, но и современную музыку тоже не оставил без внимания.

«Астор Пьяццола - всеми любимый известный композитор, в программу включили также пьесу Эннио Морриконе. Мы просто очень любим разную красивую музыку», - пояснил гобоист.

Вместе с концертмейстером Еленой Линчук он уже много лет состоит в ансамбле старинной музыки «Трио-соната».

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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