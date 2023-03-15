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Культура

В пензенской филармонии прошел концерт фортепианной музыки

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Сложно представить современный музыкальный мир без рояля. Уникальный инструмент может быть и солирующим, и аккомпанирующим, выдавая целую палитру звуков.

«С помощью рояля можно что угодно изобразить: и звуки природы, и человеческую речь, и даже душевные переживания, мысли», - отметила пианистка Лаура Королева.

Не забыли и «прародителя» героя дня - клавесин. Одна из его разновидностей - спинет.

Камерный концерт «Его величество рояль» состоялся в органном зале в рамках музыкального абонемента «Классика - это здорово». Она до сих пор востребованна, что доказывает множество зрителей, пришедших на программу. Прозвучала музыка Г.-Ф. Генделя, Э. Грига, В.-А. Моцарта, Ф. Шопена, С. В. Рахманинова, И.-С. Баха.

Солисты областной филармонии исполнили под рояль вокальные партии.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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