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Культура

Пензячка-рукодельница собрала коллекцию наперстков

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В 2009 году Людмиле Медведевой сын привез из Северной столицы в подарок наперсток. Он и стал первым в коллекции. Теперь экспонатов - около тысячи. Лучшие из них жительница Пензы принесла в музей народного творчества, где открылась ее персональная выставка.

«Старинных у меня нет, у меня в основном сувенирная продукция, разделенная на две категории: географическая тематика и народное производство. Металлические, фарфоровые, стеклянные, силиконовые, есть бронзовые с янтарем, калининградские, есть деревянные с росписью», - отметила Людмила Медведева.

Какие-то наперстки Людмила Васильевна приобретала сама, в том числе во время поездок за границу. Другие ей дарили друзья, знакомые. А из глины их сделала внучка пензячки - они достойно смотрятся рядом с фабричным товаром.

Коллекция напрямую связана с ремеслом жительницы города. Ей приходилось не раз укалывать пальцы острой иглой.

«Она по профессии инженер-технолог швейного производства, долгое время работала в одном из лучших ателье Пензы, затем преподавала в учебно-производственном комбинате швейное дело», - сообщила методист музея народного творчества Алла Менькова.

А еще пензячка - рукодельница. Ее работы, связанные крючком, дополнили коллекцию наперстков.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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