В Пензе струнный квартет постарался передать дух XX века

01.03.2023 | 20:49

Струнный квартет «Премьера» поставил перед собой непростую, но увлекательную творческую задачу - через написанные в XX веке произведения передать дух эпохи, на которую выпало много удивительных открытий и трагических событий.

Поначалу человечество не ждало беды. Оно ликовало из-за быстрых темпов роста научно-технического прогресса и верило, что впереди - счастливая жизнь. В качестве примера была взята «Сюита святого Павла» британского композитора Густава Холста. Ее подарили миру в 1912-м, а теперь она чем-то напоминает знаменитый саундтрек к фильму «Пираты Карибского моря».

«Потом - Вторая мировая война, об этом тоже поговорим, и уже послевоенное время», - рассказал художественный руководитель струнного квартета «Премьера» Вячеслав Филиппенков.

Также прозвучали произведения Дмитрия Шостаковича, Ремо Джадзотто, Степана Шакаряна. Свою программу артисты «Пензаконцерта» назвали «Музыка XX века. На пути к канкану».

«Видимо, человечество устало и захотелось легкого, поэтому появились минимализм, неоклассика», - отметил Вячеслав Филиппенков.

Струнный квартет «Премьера» постоянно находится в творческом поиске и в скором времени готов представить публике совершенно новую программу, состоящую из небольших музыкальных миниатюр.