В Пензе провели кавер-фестиваль, посвященный В. С. Высоцкому

В Центре культуры и досуга пензенцы отметили 85-ю годовщину со дня рождения поэта, музыканта, певца и актера Владимира Высоцкого.
«Говорил правду, писал очень искренне и этим прикоснулся к Вечности», - отметила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.
На большой сцене вместе с ансамблем «Старгород» выступили артисты, барды, певцы. Прозвучали произведения Высоцкого, исполненные на новый лад.
Михаил Рудаков подготовил сразу несколько произведений. Владимир Семенович - кумир для пензенца.
«К Высоцкому я пришел еще в школе, на уроках музыки, когда мы проходили тему «Барды». Меня эта тема зацепила, и я стал увлекаться творчеством Высоцкого», - рассказал участник кавер-фестиваля.
Кавер-фестиваль, посвященный знаменитому поэту, в областном центре провели в 10-й раз.
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