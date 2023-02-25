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Культура

В Пензе провели кавер-фестиваль, посвященный В. С. Высоцкому

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В Центре культуры и досуга пензенцы отметили 85-ю годовщину со дня рождения поэта, музыканта, певца и актера Владимира Высоцкого.

«Говорил правду, писал очень искренне и этим прикоснулся к Вечности», - отметила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

На большой сцене вместе с ансамблем «Старгород» выступили артисты, барды, певцы. Прозвучали произведения Высоцкого, исполненные на новый лад.

Михаил Рудаков подготовил сразу несколько произведений. Владимир Семенович - кумир для пензенца.

«К Высоцкому я пришел еще в школе, на уроках музыки, когда мы проходили тему «Барды». Меня эта тема зацепила, и я стал увлекаться творчеством Высоцкого», - рассказал участник кавер-фестиваля.

Кавер-фестиваль, посвященный знаменитому поэту, в областном центре провели в 10-й раз.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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