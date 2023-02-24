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Культура

«Дому Мейерхольда» в Пензе исполнилось 39 лет

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До 80-х годов прошлого века в здании на улице Володарского располагались коммунальные квартиры. Теперь здесь работает центр сценического искусства «Дом Мейерхольда».

Музей был открыт 24 февраля 1984 года. Изначально местная экспозиция посвящалась всем деятелям искусства, родившимся в Пензенской области, впоследствии - только режиссеру Всеволоду Мейерхольду.

Дом постройки XIX века известен далеко за пределами Пензы. В день рождения музея здесь успели побывать гости из нескольких городов. Юные москвичи приехали вместе со своим учителем.

«Прекрасные экскурсоводы - мурашки по всему телу, когда разговаривали», - поделилась учитель Марина Кармазина (г. Москва).

«Увлекательная экскурсия, я много узнала. Меня заворожило, что это была эпоха Серебряного века, когда жил Мейерхольд», - подчеркнула школьница Мария Комина (г. Москва).

В честь дня рождения музея часть экскурсий проводится бесплатно. Посетителей здесь всегда много, поэтому лучше записываться заранее.

«Пензенцы любят приводить к нам своих гостей, показать им дом Мейерхольда и театр. Сами пензенцы тоже ходят активно», - рассказала директор центра театрального искусства «Дом Мейерхольда» Татьяна Максимова.

Экспозиция, расположенная в залах, создавалась Наталией Кугель, руководившей «Домом Мейерхольда» на протяжении длительного времени. Она скончалась в 2020-м, ее место занял Дмитрий Кинге. Коллеги его назначение считают неслучайным: день рождения, как и у музея, - 24 февраля.

А еще учреждение культуры уникально тем, что здесь на постоянной основе идут спектакли, билеты на которые всегда проданы.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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