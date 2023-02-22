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Культура

В Пензе школьники изобразили блокадный Ленинград

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В фойе Дома молодежи маленькие здания из картона, крошечные люди из ваты и веток, нарисованные самолеты - и ощущение большой трагедии. Именно его постарались передать участники конкурса музейно-исторической миниатюры, приуроченного к полному снятию блокады Ленинграда.

«Здесь уже финалисты. Шесть работ по музейно выставочной миниатюре, и в этом году мы решили отказаться от привычного формата видеороликов, у нас рисунки на патриотическую тему», - рассказал председатель Ассоциации школьных музеев Пензенской области Олег Машин.

Анастасия Кобзева свою работу создала под впечатлением от дневника Тани Савичевой - девочки, которая в осажденном городе потеряла почти всех своих родных.

«Мой проект разделен на две части. В одной - та самая разрушенная комната Тани Савичевой, в которой она писала свой дневник, а во второй - памятник, который поставили впоследствии, когда нашли дневник Тани», - отметила финалистка конкурса миниатюр.

Самой юной участнице - Камиле, только 9, по условиям конкурса должно быть больше 10. Но членам жюри очень понравилась работа девочки - и для нее сделали исключение.

«Помогала мама. Мы делали два дня. Сюжет придумала я», - сообщила она.

Этот конкурс - 6-й по счету. В 2023-м заявилось больше 120 участников. На заключительном этапе жюри выбирает победителей, оценивая идею, уровень исполнения и близость к исторической правде.

В итоге награды достались всем финалистам.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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