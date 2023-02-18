Героем вечера в «Музыкальной гостиной» в Пензе стал пианист

18.02.2023 | 19:30

Узнать человека не только как талантливого артиста, но и как личность - для того и существует «Музыкальная гостиная». Раз в два месяца ведущий приглашает в гости творческих людей - сотрудников Центра русской хоровой и вокальной культуры.

Очередной вечер посвятили пианисту и педагогу Сергею Струкову.

В репертуаре - в основном джазовые композиции, хотя музыкант может исполнять и классические, и эстрадные произведения. Главный герой вечера выступил вместе с приглашенными гостями.

«Встреча, в общем, уже с артистами, которых пензенцы знают и, кажется, любят. Я не очень часто хожу на концерты, к сожалению, потому что с коллегами чаще всего выступаю, времени иногда не хватает», - рассказал Сергей Струков.

Вместе с певицей Нурсан они несколько лет назад покоряли концертные площадки Франции, представляя Россию на большом фестивале.

«Он меня избаловал, после него невозможно работать ни с одним пианистом», - отметила молодая исполнительница.

Следующая встреча с артистами центра пройдет уже весной.