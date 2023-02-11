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Культура

В Пензе гитаристы из Москвы и Казани провели мастер-класс

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В органном зале филармонии выступили гитаристы - гости Пензы. Концерт объединили с мастер-классом.

Михаил Нагорнов из Казани преподает в консерватории. Он выступил в рамках VI Всероссийского конкурса-фестиваля «Гитара.ru». Представитель жюри после прослушивания юных исполнителей решил поделиться с ними опытом.

«Каждый музыкант считает, что его инструмент - лучший, самый красивый. Мне кажется, что ключевой здесь момент - каждый любит свой инструмент именно за звук. Мне близка философия этого инструмента», - рассказал исполнитель.

Нагорнов исполнил произведения известных композиторов, а председатель жюри конкурса Александр Виницкий включил в программу только собственные сочинения. Он любитель джаза.

«Нужны музыкальные данные - раз. Инструмент должен лечь в руки - кому-то ложится, кому-то нет. Гитара сложна в этом смысле, поскольку достичь хороших результатов можно в течение минимум двух-трех лет», - отметил гитарист.

Мастер-классы провели не только Виницкий и Нагорнов, но и другие члены жюри всероссийского музыкального конкурса-фестиваля.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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