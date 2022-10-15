Культура

Отделению союза музыкальных деятелей исполнилось 25 лет

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Пензенскому городскому отделению Международного союза музыкальных деятелей исполнилось 25 лет. Все это время бессменным председателем является Светлана Туромшина.

«Сегодня мы собрались, скажем так, своей семьей - члены творческого союза, люди, которые заинтересованы в нашей деятельности, которые нас поддерживают», - рассказала она.

«Очень рад быть здесь и от всего сердца хочу поздравить вас с таким красивым юбилеем», - отметил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

За время своего существования отделение Международного союза музыкальных деятелей провело огромное количество творческих конкурсов разного уровня и концертов. Быть в его рядах артисты почитают за честь.

«Музыка помогает существовать радостно, счастливо и с любовью», - поделилась заслуженная артистка России Елена Сафронова.

«Очень рад, что я участвую в музыкальной жизни города и области. Мне, моим друзьям и моему оркестру это доставляет большое удовольствие, а самое главное - зрителям», - добавил музыкант, продюсер Семен Гольцман.

На юбилейном вечере состоялось награждение членов союза, а также его друзей, которые много лет занимаются популяризацией музыкальной культуры.

«Видя замечательные лица, слушая прекрасную музыку, прекрасные мелодии, хочется сказать вам, что вы молодцы! Продолжайте в том же духе, потому что музы не должны молчать», - обратилась к собравшимся генеральный директор ЗАО ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

С 2023 года творческое объединение поменяет статус и станет региональной общественной организацией «Союз музыкальных деятелей Пензенской области».

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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