Культура

Пензячка превратила старые ткани в «лоскутки жизни»

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Не просто лоскутное одеяло, а настоящий семейный альбом - Коровины часто рассматривают его и вспоминают детство.

«Здесь новые ткани и бывшие в употреблении. Ползают и смотрят, «ой, мама, это мой фартучек, детское платьишко, а это у меня кофточка была». И говорят, что такие одеяла даже лечат», - рассказала рукодельница Наталья Коровина.

Ее первая персональная выставка открылась в музее народного творчества. Мастерица назвала вернисаж «Лоскутки жизни». Пензячка занимается рукоделием в течение многих лет, оно выручало ее в трудные минуты и помогает теперь - развиваться, завязывать новые знакомства.

Обычно, увидев ткань, Наталья Коровина сразу прикидывает, как бы та вписалась в затейливый орнамент на скатерти или сумке.

«Разные виды есть: «синель», «колодец», «каирская ночь», «крейзи». «Крейзи» - это самый доступный, для начинающих», - отметила рукодельница.

Лоскутное шитье и фантазия связаны. Подбирать цвета, фактуру, совмещать на первый взгляд несочетаемое, а также обходиться без определенных красок - Наталья Коровина может все. Как и смастерить любое украшение для интерьера или одежду - все в той же технике, многогранной, древней и при этом очень современной.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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