Пензенская поэтесса встретилась с читателями на творческом вечере

17.09.2022 | 16:00

Свой творческий вечер пензенская поэтесса Нина Шеменкова начала с чтения своих новых стихотворений.

«Идут под рубрикой «Я слову русскому верна». В прошлом году у меня вышла книга «Ладья жизни» - поэзия и проза», - рассказала поэтесса.

Писать стихи Нина Александровна начала еще со школьной скамьи, однако свои сочинения широкой публике не читала - в 13 лет была стеснительной и скромной. И только после 40 решилась поделиться творчеством с другими любителями поэзии, впервые опубликовалась в журнале «Сура».

На стихи Шеменковой написано 19 песен. В этот вечер она прочитала более 50 своих произведений.