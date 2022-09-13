В Пензе открыли вернисаж «Рукотворные чудеса»

13.09.2022 | 20:43

Пэтчворк - так называется техника, в которой работает педагог детской художественной школы № 3 Нонна Ожерельева. Здесь впервые открыли персональную выставку преподавателя.

«Это лоскутная техника, то есть составление картин из лоскутов. Издревле эта техника знакома всем. Она считается такой деревенской, родилась по бедности, потому что жалко было выбрасывать вещи и брались лоскутки, составлялись какие-то новые вещи. Составлялись вещи и из новых тканей», - рассказала мастерица.

Из ненужных элементов одежды Нонна создала уже свыше 20 панно. В экспозиции представили 4 работы - одно следует направлению импрессионизма в живописи, остальные образуют триптих.

И хотя каждое полотно путешествовало по фестивалям и выставкам всего мира, вместе они представлены в первый раз. Центральная картина - одна из начальных работ художницы. Нонна Ожерельева сшила ее для маленькой дочери 20 лет назад.

«Это сказка, чтобы было красиво, чтобы можно было ее рассматривать. И поскольку на этой работе есть синий бык, зайцы, лисы, птица, потом я сделала птицу и синего быка отдельно - так сложился триптих», - объяснила Нонна Ожерельева.

Расшитыми панно творчество мастерицы, как и вернисаж «Рукотворные чудеса», не ограничивается. Есть еще вышивка гладью, бусы и сумки ручной работы. В первую очередь такие экспозиции сотрудники организуют для детей ради теоретической части обучения.

«На уроки по истории искусств уже дети ходили, им рассказывали про работы - какие техники, как называются, каким образом это делается, потому что это все-таки ручной труд, довольно сложный, и не каждый это может делать», - отметила директор ДХШ № 3 Светлана Лисушкина.

Еще один повод для открытия выставки текстильной мозаики - Год культурного наследия страны, ведь лоскутное шитье на Руси появилось еще в XVII веке, хотя большую популярность приобрело лишь ко второй половине XVIII.