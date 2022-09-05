В Лермонтовской библиотеке началась Неделя пензенских писателей

05.09.2022 | 20:38

Библиотека имени Лермонтова расширяет аудиторию, а также читательский кругозор. Учреждение является организатором Недели пензенских писателей. В начале сентября проходят их творческие встречи, литературные вечера в школах, вузах, домах культуры и даже производственных объектах. Теперь к традиционной программе добавилось еще одно новшество.

«В библиотеке создана студия звукозаписи. Именно в студии звукозаписи мы имеем возможность записать наших замечательных бардов, поэтов, писателей. Это замечательный эфир по 27 минут, который будет выходить ежедневно в 10:00, 13:00, 17:00 и 20:00 на волнах социального радио «Ориентир», и это будет доступно малоподвижным группам населения», - сообщила директор областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова Марина Осипова.

Один из тех, кто принял участие в творческой записи, - поэт Владимир Юраков. Многие его знают как автора замечательных детских стихов, но он также пишет и для взрослых читателей. Идею выступить на радио для людей с проблемами зрения поддержал сразу.

«Это всегда трогает, и это очень ответственно, потому что когда тебя слушают, простите, зрячие люди, ты их можешь своей внешностью обаять, а там - все на слух, там сфальшивить невозможно, ты не имеешь права», - отметил поэт Владимир Юраков.

Слушатели познакомятся и с творчеством краеведов Виктора Кладова, Дмитрия Мурашова, а также с молодыми поэтами из Заречного Анастасией Крутецкой и Яной Столицыной.