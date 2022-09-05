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Культура

Пензенцам рассказали об аллегориях и символах в искусстве

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Разгадать тайны гениев мировой живописи пытались посетители Губернаторского дома. Здесь возобновились традиционные лектории. На первой в новом творческой сезоне встрече ведущий специалист экспозиционно-выставочного отдела Пензенской картинной галереи Карина Сычина рассказывала об аллегориях и символах в искусстве.

«Их огромное количество в живописи, и порой, глядя на произведения старых мастеров, очень сложно понять, какую же идею художник закладывает в свое полотно. Такие понятия, как любовь или смерть, жизнь, также понятия грехов или добродетелей, их зачастую очень сложно выразить средствами живописи», - подчеркнула ведущий специалист отдела Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Карина Сычина.

Нередко в своих работах художники использовали завуалированный язык. В основном тайнами окутаны шедевры западноевропейских мастеров, которые писали в классической манере. Например, Брейгель, Босх, Рубенс и так далее.

Звучали на познавательном мероприятии и малознакомые имена.

«Я очень люблю узнавать новое. Если это связано с искусством, то очень привлекают такие темы, где могут раскрыть тайны картин, например рассказать о художнике, как повлияла его биография на его творчество», - поделилась жительница г. Пензы Алена Савенкова.

Встречи обычных ценителей искусства со специалистами музея в пилястровом зале Губернаторского дома будут проходить по выходным. О великих художниках и тех, кто вдохновлял их на написание картин, о направлениях в живописи и тайных посланиях, оставленных на полотнах. Темы каждый раз разные, но всегда увлекательные.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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