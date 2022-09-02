Пензу посетил российский деятель культуры Михаил Брызгалов

02.09.2022 | 20:15

«Такой большой аудитории я давно не видел. Всегда есть много причин, чтобы не прийти: отпуска, болезни, пандемии. А здесь - почти все», - отметил президент ассоциации «Духовое общество» Михаил Брызгалов.

Музыканты со всего региона собрались послушать российского деятеля культуры, директора нескольких музеев, дирижера Михаила Брызгалова. На повестке дня - развитие духового искусства в стране. На данный момент есть ряд поручений президента, связанных с поддержкой исполнителей.

В свою очередь, пензенские чиновники рассказали, как обстоят дела в области.

«Контингент учащихся по данному направлению составляет 374 человека. На базе трех школ функционируют три детских оркестра, в основном это все школы города Пензы», - сообщил заместитель министра культуры и туризма Пензенской области Владимир Карпов.

Михаил Брызгалов заявил об идее предоставлять духовым музыкантам право на досрочную пенсию. Данный законопроект уже некоторое время назад был на рассмотрении Государственной думы, теперь культурный деятель надеется, что народные избранники вновь вернутся к этой теме.

Активная работа ведется и по развитию детских фестивалей. Пример тому - сборы в «Артеке».

Оценил Михаил Брызгалов и возможности для популяризации духового искусства в регионе.

«За несколько часов пребывания на Пензенской земле - настоящий культурный шок, хороший. Потому что в таком состоянии учреждения культуры нечасто можно увидеть. Все говорит о том, что город и регион очень хорошо оснащены, с богатой историей - не только литературной», - подчеркнул он.