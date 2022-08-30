Для гостей Купринского праздника проведут аромаэкскурсию

30.08.2022 | 20:40

Из дома принесли варенье, напекли пирожков с яблоками - их любил Александр Куприн. Угощение приготовили в Литературном музее, где говорили о празднике, который носит имя знаменитого писателя-земляка.

«Одновременно пройдет на двух площадках, которые будут располагаться в двух городах - Наровчате и Санкт-Петербурге. Литературная общественность Санкт-Петербурга выступила с инициативой, чтобы присоединиться к нашему празднику, и мы с удовольствием поддержали», - сообщил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

В Северной столице поклонники творчества Куприна соберутся на Малой Конюшенной улице, где каждый год открываются «Книжные аллеи». Они увидят документальный фильм о жизни писателя, организуют прямое включение из Наровчата. Тем временем на родине Александра Ивановича с 11:00 праздник будет проходить в музее классика, у его памятника, в центральном парке. Состоятся выставки, концерты, возложение цветов к монументу.

«Одним из основных моментов праздника станет аромаэкскурсия по музею Александра Ивановича Куприна. «Самым чутким носом России» называл Куприна его друг Федор Шаляпин. Аромаэкскурсия своей целью преследует пробуждение всех чувств при прослушивании», - рассказала генеральный директор объединения литературно-мемориальных музеев области Наталья Полева.

Также собравшиеся подведут итоги литературного конкурса «Гранатовый браслет». Победители в двух номинациях получат дипломы, сертификаты на 50 тысяч рублей и хрустальные призы.

А еще в Наровчате все желающие смогут посетить «Яблочную аллею» и специальную спортивную площадку.

«Гири, штанги - каждый желающий сможет подойти и попробовать свою силу, свои возможности. Куприн почитал спорт и любил, решили кроме яблок отдать предпочтение спорту», - отметил заместитель главы администрации Наровчатского района Сергей Скудин.

В этом году Купринский фестиваль пройдет 3 сентября. В Наровчате он завершится в 19:00 показом документального фильма о писателе.