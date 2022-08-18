Культура

В Пензе состоялся музыкальный вечер под открытым небом

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Анастасия Суднева решила начать свой сольный концерт с «Адажио» И. С. Баха. По ее мнению, именно этот композитор - основа основ в музыке. Однако в программу вошли не только классические произведения.

«Поскольку у нас сегодня не такой академический концерт, как обычно в закрытых помещениях, программа выстроена очень спонтанно. Я взяла целую стопку нот и по желанию публики, по своему настроению буду что-то исполнять. Будет и классика (Бах, Шопен, Рахманинов), конечно же, будут мои любимые джазовые произведения - в общем, такой «коктейль», - рассказала куратор арт-пространства «Дом Бадигина» Анастасия Суднева.

На площадке у «Дома Бадигина» состоялся музыкальный вечер под открытым небом. Звуки фортепиано привлекли столько ценителей искусства, что сидячих мест не хватило. Пришлось наслаждаться музыкой стоя.

Концерт на свежем воздухе стал первым для исполнительницы.

«Сейчас лето, и надо пользоваться счастливыми теплыми вечерами. Скоро мы об этом забудем и переместимся в закрытые залы. Мне кажется, отличная идея», - отметила Анастасия Суднева.

Для юных слушателей провели мастер-класс по изготовлению открыток.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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