Пензенцев приглашают на день рождения журнала «Чердобряк»

18.08.2022 | 20:55

23 августа с 17:00 у «Дома офицеров» будет шумно, весело и интересно. Центр культурного развития приглашает юных горожан и их родителей. Повод - день рождения журнала «Чердобряк», ему исполняется 8 лет.

Издание читают в разных регионах, оно признавалось одним из лучших для детей в стране, но по иронии судьбы в Пензе с ним знакомы не все. Организаторы надеются, что после праздника друзей у «Чердобряка» прибавится.

«Журнал познавательный. Так совпало, что наши секции, которые есть в «Доме офицеров», так или иначе пересекаются с рубриками «Чердобряка». И мы сделали несколько станций, это будет большой квест, по итогам которого ребят ждет сюрприз», - сообщила директор ЦКР «Дом офицеров» Татьяна Юрина.

«Одна из станций - «Театральная». Ведущий будет зачитывать рассказ из журнала, а дети будут инсценировать театральную постановку», - рассказал художественный руководитель ЦКР «Дом офицеров» Алексей Тюрин.

Возможно, после участия в празднике юные пензенцы станут и больше читать, ведь «Чердобряк» печатает произведения талантливых авторов со всей страны.

«Мое любимое стихотворение - Алексея Зайцева:

«Что удивительно: физика Тузика

Нас обязует чесать ему пузико», - процитировала главный редактор журнала «Чердобряк» Марина Танцырева.