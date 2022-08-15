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Культура

Жителей Каменки ознакомили с красотами Иерусалима

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Иерусалим глазами русских и зарубежных художников смогли увидеть жители и гости Каменки. Вторую международную выставку в торжественной обстановке открыли в местном краеведческом музее. Одним из организаторов мероприятия стало Общество дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины.

«Отношения Палестины и России длятся уже более 1000 лет - с момента принятия христианства в России. И в Палестине более 425 святых мест России, включая церкви. И вообще есть два города, Бейт-Джала и Бейт-Сахур, где одни русские живут у нас», - рассказал президент организации Бассам Фатхи Аль-Балауи.

Одна из главных целей выставки - посыл к миру и согласию, призыв к дружбе и справедливости вместо ненависти, поддержка многовековых отношений между Россией и Палестиной.

На выставке представили работы талантливых арабских, палестинских и российских художников из разных регионов - всего более 50 полотен, на которых изображены церкви, мечети, места, посещаемые паломниками, памятники библейской истории.

Андрей Вилков с супругой никогда не бывали в Иерусалиме, но все же смогли пополнить коллекцию картин.

«Нам предоставили материал, видео, фото, мы познакомились и сделали по одной работе, дочь наша Валентина - тоже. И так мы приняли участие в выставках в Москве, в Чебоксарах, других городах России, в секторе Газа», - отметил член Союза художников России Андрей Вилков.

Экспозицию посвятили 140-летию основания Императорского православного палестинского общества.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Ну и как ? Жители Каменки как на родине побывали?

Гость||

Какую фигни снисают о каменке и показывают тут

Гость||

Он чо здесь прописался?третий месяц здесь тусует.

Имя: Гость
Комментарий:

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