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Культура

Для пензенцев устроили лекцию о моде разных эпох

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Вторая половина XIX столетия во многом предопределила моду времен последующих. Что именно диктовали кутюрье прошлых времен, рассказывала научный сотрудник картинной галереи. На лекцию «И снова говорит изменчивая мода» собрались десятки пензенцев - интересно узнать, как появился, например, стиль бизнесмена.

«Мужчина должен был быть деятельным, собранным, физически крепким, без сантиментов. Он сознательно отказывается от мысли быть прекрасным, от кружевных манжет, жабо, и костюм его становится костюмом делового человека», - рассказала научный сотрудник картинной галереи Елена Ефремова.

Информация, подкрепленная видеорядом, зрителям может быть полезна для разных целей. К примеру, чтобы легко опознать период создания картины.

«Зачастую мы приходим в музей, смотрим на произведения, и, если нет этикетки, сложно определить время, когда была написана эта картина. Знание костюма дает прекрасную возможность определить время, в которое бытовал тот или иной герой», - пояснила Елена Ефремова.

Девушка на полотне Алексея Корина одета типично для конца XIX века. Ее платье и берет свидетельствуют об этом.

«На смену пышным драпировкам приходят юбки, похожие на колокольчики, мода начинает упрощаться. В моду входит матросский стиль, синий воротничок, были модными морские прогулки», - сообщила Елена Ефремова.

Встреча в Зеленом зале галереи прошла в рамках культурно-просветительского проекта «Лекторий». Он подарит пензенцам еще много интересной информации.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Сделайте шоу в духе суперсайсерз гоу или хаус 1900, но о пензенских реалиях. Бюджет, наверное, но интерес к истории, музеям, культуре среди обывателя повысили бы.

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