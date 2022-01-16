Пензенский мастер соорудил в Богословке копию Эйфелевой башни

Это не обман зрения и не мираж. В Богословке появилась настоящая Эйфелева башня.
Конструкция, правда, поменьше всемирно известного прототипа, воздвигнутого в Париже.
В богословской башне всего 4 метра, но внешнее сходство потрясающее. Автор сооружения - пензенский художник по металлу Сергей Данилкин. Времени на создание объекта потребовалось немало.
«Два месяца. Материал - «двенадцатый» кругляк и «восьмерка» кругляк. И уголки. Ушло 40 килограммов электродов», - рассказал мастер.
В завершение работы осталось только приварить к основанию башни скромную металлическую табличку с автографом создателя.
Оригинальная же Эйфелева башня была построена в центре столицы Франции в 1889 году. Первоначально она служила входной аркой на всемирную выставку. А после ее закрытия металлическое сооружение высотой 324 метра планировали разобрать.
Однако делать этого не стали, и сейчас детище конструктора Гюстава Эйфеля считается самой узнаваемой мировой достопримечательностью Парижа и самым фотографируемым туристическим объектом на планете.
Сам Данилкин никогда не был в Париже и в натуральную величину Эйфелеву башню не видел. Это его мечта.
«Пришлось немножко поизучать, посмотреть. Даже песни французские включал, когда делал», - поделился художник.
Так что теперь, чтобы запечатлеть себя на фоне всемирно известной достопримечательности, совсем не обязательно отправляться в Париж. В двадцати километрах от Пензы красуется своя «Эйфелева башня».
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Еще одна копия красуется в центре города Звенигово у наших соседей в Марий Эл.