Пензенский мастер соорудил в Богословке копию Эйфелевой башни

16.01.2022 | 15:50

Это не обман зрения и не мираж. В Богословке появилась настоящая Эйфелева башня.

Конструкция, правда, поменьше всемирно известного прототипа, воздвигнутого в Париже.

В богословской башне всего 4 метра, но внешнее сходство потрясающее. Автор сооружения - пензенский художник по металлу Сергей Данилкин. Времени на создание объекта потребовалось немало.

«Два месяца. Материал - «двенадцатый» кругляк и «восьмерка» кругляк. И уголки. Ушло 40 килограммов электродов», - рассказал мастер.

В завершение работы осталось только приварить к основанию башни скромную металлическую табличку с автографом создателя.

Оригинальная же Эйфелева башня была построена в центре столицы Франции в 1889 году. Первоначально она служила входной аркой на всемирную выставку. А после ее закрытия металлическое сооружение высотой 324 метра планировали разобрать.

Однако делать этого не стали, и сейчас детище конструктора Гюстава Эйфеля считается самой узнаваемой мировой достопримечательностью Парижа и самым фотографируемым туристическим объектом на планете.

Сам Данилкин никогда не был в Париже и в натуральную величину Эйфелеву башню не видел. Это его мечта.

«Пришлось немножко поизучать, посмотреть. Даже песни французские включал, когда делал», - поделился художник.

Так что теперь, чтобы запечатлеть себя на фоне всемирно известной достопримечательности, совсем не обязательно отправляться в Париж. В двадцати километрах от Пензы красуется своя «Эйфелева башня».