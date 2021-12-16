Пензенцев ждут на общеобластной праздник «Чудо новогодних огней»

16.12.2021 | 14:50

В субботу, 18 декабря, в Пензенской области пройдет общерегиональный праздник «Чудо новогодних огней», посвященный приближению 2021 года.

О мероприятии на открытом воздухе министр культуры и туризма Сергей Бычков рассказал на брифинге в четверг, 16-го числа.

В Пензе основные торжества устроят на площади Ленина, они начнутся в 15:00. Чтобы не было массового скопления людей, для горожан организуют несколько зон активности.

Одновременно праздники будут проходить и в районных центрах области, уточнил Сергей Бычков.

Новогодняя кампания в Пензе стартовала 11 декабря, она открылась шествием Дедов Морозов и Снегурочек по главной улице города, тогда же на площади Ленина начал работу домик Деда Мороза, где малыши делятся с зимним волшебником своими желаниями.