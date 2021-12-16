Культура

Пензенцев ждут на общеобластной праздник «Чудо новогодних огней»

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В субботу, 18 декабря, в Пензенской области пройдет общерегиональный праздник «Чудо новогодних огней», посвященный приближению 2021 года.

О мероприятии на открытом воздухе министр культуры и туризма Сергей Бычков рассказал на брифинге в четверг, 16-го числа.

В Пензе основные торжества устроят на площади Ленина, они начнутся в 15:00. Чтобы не было массового скопления людей, для горожан организуют несколько зон активности.

Одновременно праздники будут проходить и в районных центрах области, уточнил Сергей Бычков.

Новогодняя кампания в Пензе стартовала 11 декабря, она открылась шествием Дедов Морозов и Снегурочек по главной улице города, тогда же на площади Ленина начал работу домик Деда Мороза, где малыши делятся с зимним волшебником своими желаниями.

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Гость||

Устраивает)

Так держать...меняется мнение...открытость есть

Гость||

Когда уберёте с фонтана химеру дырявой лошадиЮв лицом героя Советского союза Ю.А.Гагарина? Это плевок в сторону современной России. Сорос торжествует?

Гость||

Гость писал(a):

Когда уберёте с фонтана химеру дырявой лошадиЮв лицом героя Советского союза Ю.А.Гагарина? Это плевок в сторону современной России. Сорос торжествует?
скоро будет кентавресса, она затмит кентавра своими дырами !

Гость||

Гость писал(a):

скоро будет кентавресса, она затмит кентавра своими дырами !
С лицом первой женщины космонавта?

Гость||

Гость писал(a):

скоро будет кентавресса, она затмит кентавра своими дырами !
Даже страшно представить...

Гость||

Вы бы ещё летом начали праздновать. Дурдом какой-то и маразм.

Да ещё с таким пафосом. Тьфу, противно.

Имя: Гость
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