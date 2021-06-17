Пензенские меломаны оценили игру на электробалалайке

17.06.2021 | 20:45

Русский народный инструмент горазд звучать по-разному, на нем можно исполнять что угодно - это доказал Иван Нивин. Виртуоз переехал в Пензу в начале 2021 года, прежде он жил на Урале. Город музыкант выбрал неслучайно: раньше не раз приезжал сюда на лето к бабушке.

На сцене самого большого киноконцертного зала региона Нивин показал чудеса игры не на обычной балалайке, а на электронной. Она больше подходит для эстрады, и простота инструмента - кажущаяся.

«Почему-то все думают, что чем меньше струн, тем легче. Но меньше струн - меньше возможностей, а чем меньше возможностей, тем сложнее что-то сыграть. Все тяжелее дается, да еще тут две струны одинаковые», - рассказал балалаечник.

Для участия в шоу «Балалайка» музыкант пригласил своего друга Егора Дюжкова, лауреата всероссийских и международных конкурсов, и пензенских солисток, в том числе Марту Серебрякову.