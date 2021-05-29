Культура

Пензенский «Кукольный дом» поедет на «Большие гастроли» в Красноярск

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Пензенский областной театр «Кукольный дом» отправится в Красноярск, где с 12 по 16 июня пройдут «Большие гастроли».

Всероссийская программа «Большие гастроли» призвана расширять рамки творческого взаимодействия театральных коллективов, способствовать привлечению новой зрительской аудитории.

Первые проекты стартовали в 2014 году, и с тех пор «Большие гастроли» дают людям возможность увидеть лучшие постановки театров со всей страны.

Благодаря программе спектаклям пензенского «Кукольного дома» аплодировали юные и взрослые зрители в Екатеринбурге, Оренбурге и других городах.

На сцене Красноярского театра кукол пензенцы покажут четыре спектакля: «Братец Лис и Братец Кролик», «Самый лучший папа», «Попугай и веники» и «Как Лиса Медведя обманывала», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Источник — фото minkult.pnzreg.ru
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Гость||

Здоровые мужики им бы в литейку, а они ерундой занимаються как не стыдно?

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