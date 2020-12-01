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Культура

Пензенский «Кукольный дом» покажет спектакли в Оренбурге

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С 4 по 6 декабря Пензенский областной театр «Кукольный дом» выступит на сцене оренбургского театра кукол «Пьеро». Зрители увидят два спектакля для детей и один для взрослых.

4 декабря «Кукольный дом» представит постановку «Попугай и веники». Спектакль - лауреат премии «Золотая маска» 2018 года в нескольких номинациях. 5 декабря малышей ждет встреча со спектаклем «Самый лучший папа», а 6 декабря юным оренбуржцам покажут «Как лиса медведя обманывала».

Визит пензенских артистов в Оренбург состоится по плану всероссийской программы «Большие гастроли», нацеленной на расширение творческого сотрудничества, привлечение новой зрительской аудитории на территории России.

Первые проекты стартовали в 2014 году, и с тех пор «Большие гастроли» дают людям возможность увидеть лучшие постановки театров со всей страны. География программы простирается от Калининграда до Камчатки, от Дербента до Чукотки.

«Масштабные гастроли проходят с полноценными декорациями, костюмами, полным актерским составом спектакля, участием звезд отечественного театра, они предназначены для большой и малой сцены, для взрослой, семейной и детской аудитории», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

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