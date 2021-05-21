Культура

Мэрия прокомментировала разрушение мозаики на Карпинского

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В администрации Пензы прокомментировали ситуацию с мозаичным панно на улице Карпинского. Первые сообщения о разрушении арт-объекта появились в четверг, 20 мая. На следующий день в мэрии сообщили, что он находится в аварийном состоянии.

«Две плиты рисковали упасть, поэтому во избежание несчастного случая принято решение демонтировать эти элементы. В дальнейшем будут рассматриваться варианты ремонта панно», - пояснили в мэрии, уточнив, что панно находится на балансе АО «Жилфонд Железнодорожного района».

Почему поврежденные элементы просто сбросили вниз с высоты пятого этажа, окончательно их уничтожив, не сообщается.

Ранее градозащитники назвали безумием то, что происходит с памятниками в Пензе. Один из активистов снял видео, на котором запечатлены последствия работ.

«Стало известно, что начали демонтировать мозаику на улице Карпинского, возле памятника Победы. Вот такой кусок. Неизвестно кто, неизвестно зачем - буквально несколько часов назад сшибли и скинули вот сюда», - рассказал мужчина.

Мозаичное панно «В. И. Ленин» на улице Карпинского было завершено в августе 1972 года. Художественный этюд «о славном пути, пройденном Советским государством» выполнили преподаватели Пензенского художественного училища Э. Иодынис и Л. Скоробогатова при помощи молодых художников В. Максимова, Ю. Гончарова и А. Афанасьева.

Источник — фото vk.com/voopik_pnz
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В администрации Пензы прокомментировали ситуацию с мозаичным панно на улице Карпинского.
penzainform.ru писал(a):
На следующий день в мэрии сообщили, что он находится в аварийном состоянии.
Всё,можно расходиться.

Гость||

Конгенияльно! Можно все символы ушедшей эпохи развития объявить аварийными и снести ко всем чертям. А вместо них наставить чертей-кентавров!

Гость||

а вы на что надеялись то? Что это всё будет вечным что ли? Рано или поздно всё снесут. Дом тоже со временем ветхим станет.

Гость||

О Стеле Героям на Советской площади не вспоминаем уже.

Гость||

Я удивляюсь как еще памятники вождю мирового пролетариата не трогают. сейчас модно одних на другие менять.

Гость||

Гость писал(a):

А вместо них наставить чертей-кентавров!
Пьянь в комментах не просыхает.

Гость||

Сейчас начнут, нужно ПСД, объявим конкурс и т.д.

Гость||

Гость писал(a):

А вместо них наставить чертей-кентавров!

Пьянь в комментах не просыхает.

Чушописец пришел.

Гость||

Гость писал(a):

а вы на что надеялись то?
На аккуратный демонтаж мозаики. Нафиг крушить и ломать?

Гость||

Гость писал(a):

На аккуратный демонтаж мозаики. Нафиг крушить и ломать?
Тяп ляп идишн

Гость||

Это произведение политического искусства несостоятельного режима. То есть популистская ложь.

Рано или поздно снесут, истина восторжествует.

Гость||

Гость писал(a):

О Стеле Героям на Советской площади
В сквере имени 40-летия ВЛКСМ.

Гость||

Гость писал(a):

Это произведение политического искусства несостоятельного режима. То есть популистская ложь.

Рано или поздно снесут, истина восторжествует.

Это так про все режимы можно напридумывать.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Две плиты рисковали упасть, поэтому во избежание несчастного случая принято решение демонтировать эти элементы.
penzainform.ru писал(a):
панно находится на балансе АО «Жилфонд Железнодорожного района»
penzainform.ru писал(a):
«Неизвестные на вышке приехали, отбили часть мозаики и уехали. В справочной управляющей компании сообщили, что никаких работ на сегодня не запланировано», - уточнили градозащитники.
Почему эти дурачки называют демонтажом варварское разрушение мозаики молотками?

Гость||

А что придумывать? Режима ведь больше нет - значит, несостоятельный. А то, что любая перемена - это развитие и т.д. - никому не интересно, главное - заклеймить павший режим (а вдруг конфетку дадут?).

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Имя: Гость
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