Мэрия прокомментировала разрушение мозаики на Карпинского

21.05.2021 | 11:10

В администрации Пензы прокомментировали ситуацию с мозаичным панно на улице Карпинского. Первые сообщения о разрушении арт-объекта появились в четверг, 20 мая. На следующий день в мэрии сообщили, что он находится в аварийном состоянии.

«Две плиты рисковали упасть, поэтому во избежание несчастного случая принято решение демонтировать эти элементы. В дальнейшем будут рассматриваться варианты ремонта панно», - пояснили в мэрии, уточнив, что панно находится на балансе АО «Жилфонд Железнодорожного района».

Почему поврежденные элементы просто сбросили вниз с высоты пятого этажа, окончательно их уничтожив, не сообщается.

Ранее градозащитники назвали безумием то, что происходит с памятниками в Пензе. Один из активистов снял видео, на котором запечатлены последствия работ.

«Стало известно, что начали демонтировать мозаику на улице Карпинского, возле памятника Победы. Вот такой кусок. Неизвестно кто, неизвестно зачем - буквально несколько часов назад сшибли и скинули вот сюда», - рассказал мужчина.

Мозаичное панно «В. И. Ленин» на улице Карпинского было завершено в августе 1972 года. Художественный этюд «о славном пути, пройденном Советским государством» выполнили преподаватели Пензенского художественного училища Э. Иодынис и Л. Скоробогатова при помощи молодых художников В. Максимова, Ю. Гончарова и А. Афанасьева.