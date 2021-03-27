Культура

Пензенские деятели культуры провели творческую ассамблею

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Бессмертным хитом легендарной группы The Beatles встречали всех гостей творческой ассамблеи. Музыкальные коллективы, мастерские, организации культуры образовали одну большую лабораторию.

«В красном фойе - народная песня, народные промыслы; в главном фойе - классика и библиотеки», - пояснила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

Под задорные народные песни Юлия Мызникова ткала пояски. Это кропотливая работа, которая требует много времени и сил, но помогает расслабиться.

«Ткачество предполагает сильную концентрацию внимания, внутреннюю тишину и любовь, которая идет от сердца», - рассказала мастерица.

Побеседовать, обменяться опытом и рассказать о последних достижениях собрались все, кто связан с творчеством.

«25 учреждений культуры, почти 1 500 человек, занятых в области культуры, - это армия! И сегодня здесь - лучшие проекты», - отметила Вера Фейгина.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Бюджетные дармоеды

Гость||

Саммит, ассамблея, конференция, рекреация,брифинг. А может что нибудь аутентичное придумаете?

Д-р Шаффхаузен||

Вера не готовится на выход, думает про нее забудут?

Гость||

Соберём смсками на лечение очередного ребёнка? А то у бюджета есть о ком заботиться

Имя: Гость
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