Пензенские деятели культуры провели творческую ассамблею

Бессмертным хитом легендарной группы The Beatles встречали всех гостей творческой ассамблеи. Музыкальные коллективы, мастерские, организации культуры образовали одну большую лабораторию.
«В красном фойе - народная песня, народные промыслы; в главном фойе - классика и библиотеки», - пояснила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.
Под задорные народные песни Юлия Мызникова ткала пояски. Это кропотливая работа, которая требует много времени и сил, но помогает расслабиться.
«Ткачество предполагает сильную концентрацию внимания, внутреннюю тишину и любовь, которая идет от сердца», - рассказала мастерица.
Побеседовать, обменяться опытом и рассказать о последних достижениях собрались все, кто связан с творчеством.
«25 учреждений культуры, почти 1 500 человек, занятых в области культуры, - это армия! И сегодня здесь - лучшие проекты», - отметила Вера Фейгина.
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