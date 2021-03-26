Культура

Андрей Лузгин заступился за «Кентавра» и Аллею правителей

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В пятницу, 26 марта, на сессии городской думы обсудили уместность культурных объектов в областном центре. Речь шла о скульптуре «Радушный Кентавр» и Аллее правителей - серии бюстов, которые планируется установить рядом с Пензенской епархией и Спасским кафедральным собором.

Депутат Александр Смирнов поинтересовался у мэра Пензы Андрея Лузгина, не возникнет ли после установки Аллеи правителей ситуация, аналогичная той, что наблюдалась после появления в центре города человекоконя.

«Коллеги, у меня есть предложение все-таки относиться к этим объектам как к туристическим достопримечательностям, независимо от отношения каждого из нас к «Кентавру». Это объект, у которого фотографируются. И он по-прежнему популярен среди приезжих», - заступился за скульптуру мэр.

Что касается места расположения бюстов правителей, изготовленных Зурабом Церетели, то, как отметил Андрей Лузгин, «круг жителей возражает против этого».

«Давайте еще раз посмотрим, хотя других территорий, в общем-то, навскидку не просматривается», - высказался он, предложив еще раз обсудить все с горожанами.

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Гость||

Вокруг какой-нибудь помойки, самое то будет.

Гость||

Давайте еще раз посмотрим, хотя других территорий, в общем-то, навскидку не просматривается», - высказался он, предложив еще раз обсудить все с горожанами.

На Петушке поставьте, места полно поля целые

Гость||

Одноклассничек белозерцевских сынков не может остановиться в распиле ,совсем берега попутал.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

круг жителей
шире круг, шире круг, здравствуй наш веселый друг

Гость||

За свой личный лузговский счёт пусть что хочет устанавливает , но лишь там где это людей не коробит своим убожеством

Гость||

Народ дал название дырявый конь. и Как не крутите Это ещё будет и символ коррупционный,ко всем остальным плохим,которым нарекли не пойми чего.

Фонтан - историческая часть города.много деток и этой "тухлой коняге" там не место.

Гость||

Лузгина в кутузку надо за своим покровителем. Как он врал перед телекамерами и изворачивался что не знает ни чего о приватизации земельных участков на Лазо-ИТР , а по факту документы за его подписью есть на оф.сайте администрации. Крайнее Постановление № 1809 от 20.12.2020 о межевании на Лазо-ИТР . Так что он врун и является соучастником губернатора. Насчет этих так называемых "скульптур" нам эта халтура не нужна в городе ни в каком виде!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это объект, у которого фотографируются. И он по-прежнему популярен среди приезжих», - заступился за скульптуру мэр.
Согласен. Радушный кентавр украшение нашего города. Народу кентавр что называется зашёл.

Гость||

на Лазо в будущем музее коррупции его поставить, и через дыру билеты протягивать

Гость||

Если это чушь нравиться лузгину, то пусть возьмёт себе на память о Ване

Гость||

Список правителей, которых хотят увековечить в Пензе, обнародуйте. К примеру, господ Горбачева и Ельцина я в своем городе увековеченными видеть не хочу. Уверен, что абсолютное большинство пензяков со мной согласятся.

Гость||

что уже предоплату взяли ???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Что касается места расположения бюстов правителей, изготовленных Зурабом Церетели, то, как отметил Андрей Лузгин, «круг жителей возражает против этого».
Выкиньте Кентаврв. Ничего не берите у Церетели.

Гость||

Гость писал(a):

Ивана больше нет а конь есть
Гость писал(a):
Выкиньте Кентаврв,
1)Иван не умер. Он лишь переехал в Москву на Петровку в ИВС. Так что надо говорить, что Ивана в Пензе больше нет. А то вас дурачков почитаешь и как будто Иван помер;

2) Иван уехал, а вот кентавроозабоченные остались. И это проблема. Эти люди позорят Пензу. Кентвара никто не уберет, ибо народу он нравится. А вот на озабоченных пора обратить самое пристальное внимание.

Гость||

Гость писал(a):

ибо народу он нравится
Серьезно????

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Имя: Гость
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