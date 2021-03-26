Андрей Лузгин заступился за «Кентавра» и Аллею правителей

26.03.2021 | 15:34

В пятницу, 26 марта, на сессии городской думы обсудили уместность культурных объектов в областном центре. Речь шла о скульптуре «Радушный Кентавр» и Аллее правителей - серии бюстов, которые планируется установить рядом с Пензенской епархией и Спасским кафедральным собором.

Депутат Александр Смирнов поинтересовался у мэра Пензы Андрея Лузгина, не возникнет ли после установки Аллеи правителей ситуация, аналогичная той, что наблюдалась после появления в центре города человекоконя.

«Коллеги, у меня есть предложение все-таки относиться к этим объектам как к туристическим достопримечательностям, независимо от отношения каждого из нас к «Кентавру». Это объект, у которого фотографируются. И он по-прежнему популярен среди приезжих», - заступился за скульптуру мэр.

Что касается места расположения бюстов правителей, изготовленных Зурабом Церетели, то, как отметил Андрей Лузгин, «круг жителей возражает против этого».

«Давайте еще раз посмотрим, хотя других территорий, в общем-то, навскидку не просматривается», - высказался он, предложив еще раз обсудить все с горожанами.