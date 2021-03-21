Пензенские специалисты усомнились в ценности Аллеи правителей

21.03.2021 | 14:44

Пензенское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры сделало заявление относительно устройства в областном центре Аллеи правителей. Соответствующий пост размещен на странице учреждения социальной сети «ВКонтакте».

Скульптурную композицию, которая пока установлена в Петроверигском переулке столицы, составляют бюсты, выполненные Зурабом Церетели. Запечатлены 43 российских правителя, от князя Рюрика до президента Бориса Ельцина.

Переговоры о переносе скульптур в Пензу велись между региональным правительством и Российским военно-историческим обществом в 2020 году.

Бюсты хотят установить у здания Пензенской епархии. Площадка располагается параллельно Московской улице.

Специалисты общества охраны памятников изучили фотографии и отзывы о творении Церетели и сделали несколько выводов.

Во-первых, бюсты планируется разместить у здания, которое является объектом культурного наследия. Изваяния могут нарушить восприятие исторической постройки, загородят общий вид на фасад.

«Сама Советская площадь также числится в реестре как достопримечательное место и исторически сложившийся центр города», - отметили историки.

Также они обратили внимание на неуместность установки рядом с объектом религиозного значения бюстов таких исторических деятелей, как В. И. Ленин, И. В. Сталин, Иван Грозный.

«Данная инициатива вызвала возмущение у верующих людей. Установка бюстов коммунистических вождей, отрицавших всю историю России, на месте бывшей крепости Пенза, рядом с восстановленным после взрыва собором, разрушенным храмом и могилами архиереев станет актом насилия над исторической правдой», - высказались специалисты.

Они продолжили мысль о негативной реакции граждан, добавив, что Аллея правителей «примиряет» исторические противоположности, поскольку в один ряд поставлены разные по духу правители: цари, коммунисты, демократы.

«Последовательное описание событий уместно в книгах, фильмах, но вряд ли возможно объединить Николая II и Ленина в едином скульптурном ансамбле. В Москве эти бюсты находятся на территории музея, за забором, но не на центральной площади города», - говорится в посте.

Также специалисты указали на то, что работы Церетели не отражают исторической правды. Так, некоторые подписи к бюстам сделаны с орфографическими ошибками - «Рурикъ», «Nоанъ IV». Часть царей изображена с непокрытой головой, у других головные уборы или одеяния не соответствуют историческим реалиям.

«Эстетическая ценность изваяний сомнительна. Перед автором не стояла задача глубокого погружения и проработки образов. Часть бюстов грубо скопирована из собрания типовых работ «Галерея бронзовых бюстов всех российских Великих Князей и Императоров» Феликса Шопена (XIX век), многие из которых он сам скопировал у итальянца Агостино Пенна», - поделились специалисты.

По их мнению, появление Аллеи правителей на территории, где уже расположено несколько памятников и мемориалов, приведет к тому, что культурные объекты «станут навязчивыми», не будут восприниматься.

«Считаем, что подобные инициативы органов власти должны обсуждаться с общественными организациями и профессиональными сообществами, а также жителями Пензы в форме прямого диалога путем создания рабочих групп из активных граждан.

Насколько нам известно, правительство области не связывалось по этому поводу с общественным советом при КОПИК, ВООПИиК, Лигой защиты культуры, градостроительным советом и другими объединениями», - сказано в посте.

В заключение специалисты отметили недопустимость решения о создании Аллеи правителей у здания епархии и призвали власти к диалогу с представителями общественных организаций.

Согласно заявлению зампреда правительства области Олега Ягова, в настоящее время доработка проекта благоустройства территории, где разместят бюсты, завершается. Открыть объект хотят накануне Дня России, который отмечается 12 июня.