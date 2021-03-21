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Культура

Пензенские специалисты усомнились в ценности Аллеи правителей

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Пензенское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры сделало заявление относительно устройства в областном центре Аллеи правителей. Соответствующий пост размещен на странице учреждения социальной сети «ВКонтакте».

Скульптурную композицию, которая пока установлена в Петроверигском переулке столицы, составляют бюсты, выполненные Зурабом Церетели. Запечатлены 43 российских правителя, от князя Рюрика до президента Бориса Ельцина.

Переговоры о переносе скульптур в Пензу велись между региональным правительством и Российским военно-историческим обществом в 2020 году.

Бюсты хотят установить у здания Пензенской епархии. Площадка располагается параллельно Московской улице.

Специалисты общества охраны памятников изучили фотографии и отзывы о творении Церетели и сделали несколько выводов.

Во-первых, бюсты планируется разместить у здания, которое является объектом культурного наследия. Изваяния могут нарушить восприятие исторической постройки, загородят общий вид на фасад.

«Сама Советская площадь также числится в реестре как достопримечательное место и исторически сложившийся центр города», - отметили историки.

Также они обратили внимание на неуместность установки рядом с объектом религиозного значения бюстов таких исторических деятелей, как В. И. Ленин, И. В. Сталин, Иван Грозный.

«Данная инициатива вызвала возмущение у верующих людей. Установка бюстов коммунистических вождей, отрицавших всю историю России, на месте бывшей крепости Пенза, рядом с восстановленным после взрыва собором, разрушенным храмом и могилами архиереев станет актом насилия над исторической правдой», - высказались специалисты.

Они продолжили мысль о негативной реакции граждан, добавив, что Аллея правителей «примиряет» исторические противоположности, поскольку в один ряд поставлены разные по духу правители: цари, коммунисты, демократы.

«Последовательное описание событий уместно в книгах, фильмах, но вряд ли возможно объединить Николая II и Ленина в едином скульптурном ансамбле. В Москве эти бюсты находятся на территории музея, за забором, но не на центральной площади города», - говорится в посте.

Также специалисты указали на то, что работы Церетели не отражают исторической правды. Так, некоторые подписи к бюстам сделаны с орфографическими ошибками - «Рурикъ», «Nоанъ IV». Часть царей изображена с непокрытой головой, у других головные уборы или одеяния не соответствуют историческим реалиям.

«Эстетическая ценность изваяний сомнительна. Перед автором не стояла задача глубокого погружения и проработки образов. Часть бюстов грубо скопирована из собрания типовых работ «Галерея бронзовых бюстов всех российских Великих Князей и Императоров» Феликса Шопена (XIX век), многие из которых он сам скопировал у итальянца Агостино Пенна», - поделились специалисты.

По их мнению, появление Аллеи правителей на территории, где уже расположено несколько памятников и мемориалов, приведет к тому, что культурные объекты «станут навязчивыми», не будут восприниматься.

«Считаем, что подобные инициативы органов власти должны обсуждаться с общественными организациями и профессиональными сообществами, а также жителями Пензы в форме прямого диалога путем создания рабочих групп из активных граждан.

Насколько нам известно, правительство области не связывалось по этому поводу с общественным советом при КОПИК, ВООПИиК, Лигой защиты культуры, градостроительным советом и другими объединениями», - сказано в посте.

В заключение специалисты отметили недопустимость решения о создании Аллеи правителей у здания епархии и призвали власти к диалогу с представителями общественных организаций.

Согласно заявлению зампреда правительства области Олега Ягова, в настоящее время доработка проекта благоустройства территории, где разместят бюсты, завершается. Открыть объект хотят накануне Дня России, который отмечается 12 июня.

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Источник — фото vk.com/voopik_pnz
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Гость||

И кентавра тоже в топку! Надо ковать железо пока горячо!

Гость||

Чёт прям внезапненько )))

Гость||

Ягова в шею гнать за такую инициативу! Проявил глубочайшую некомпетентность!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенские специалисты усомнились в ценности Аллеи правителей
Где вы раньше были. Политические пр...ки.

Гость||

А вот танк у Ивана отберите, пока он не в кутузке! Ключи от танка у него. И срок ему за кражу танка добавьте.

Д-р Шаффхаузен||

Фраера назад сдали. Продажные шлюшки.

Гость||

ОПАНЬКИ!!!

Гость||

А куда девать памятник матери?!!!

Гость||

Пензенская ГАРМОНЬ                                 

Сегодняшние следственные мероприятия и арест не оказались для пензенского феодал-губернатора Ивана Белозерцева неожиданностью. Оба сына, участвовавшие в семейном бизнесе, были заблаговременно высланы из региона. Александр, по предварительной информации задержан – сдали друзья, а вот младшего, наркомана Данилу, как и его ближайшего сподвижника, держателя "банка" Анвара Фазульянова, найти у СК и МВД не получается. Показания на Белозерцева дала, в частности, Наталья Бочкарева, дочь покойного экс-губернатора области и известнейшего коррупционера Василия "Доли" Бочкарева. Она мстит Белозерцеву за уголовное преследование бывшего мэра Пензы, ее сожителя Александра Пашкова, отъем собственности, включая изъятые из-под половиц по всему дому в резиденции Бочкаревых в Ахунах сотен млн ₽, и прочее. Губернаторская дочка также была в контакте с Борисом Шпигелем из "Биотэка", который участвует в деле Белозерцева, но планирует "соскочить" за счет дачи показаний.

Гость||

Переобувка налету.

Гость||

Гость писал(a):

А куда девать памятник матери?!!!
на кладбище поставить - будет памятник скорбящая мать

Гость||

А дырявого радужного кентавра куда запихать? На какое кладбище?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Они продолжили мысль о негативной реакции граждан
Что вы выдумываете, где вы слышали негативную реакцию? До вас, не слышал ни одного отрицательного мнения об этом проекте! Хватит уже умничать

Гость||

Из снега пусть скульптуры лепят,пока не растаял!

Гость||

Гость писал(a):

А дырявого радужного кентавра куда запихать? На какое кладбище?
дырявого кентавра в парк Легенда, эту статУю можно толковать по разному, пусть интеллектуалы ей любуются

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Имя: Гость
Комментарий:

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