Культура

Для пензенских школьников устроили квест на тему народных обрядов

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Учащаяся Пензенского колледжа искусств Виктория Матюшина сыграла Лето в квесте и ради такого события заказала себе венок ручной работы на голову. Цветы в нем - словно живые.

«Я рассказываю детям о празднике Ивана Купалы. Мы с детьми играем, я рассказываю им исторические факты: как праздновали, какая была атрибутика, что делала молодежь. Мы прыгаем через воображаемый костер, они играют, веселятся, резвятся», - сообщила девушка.

«Живая нить традиций» - это квест по народным сезонным праздникам. Будущие деятели культуры сами искали материал, писали сценарий, занимались режиссурой, созванивались со школами.

«В различные времена года ребята готовят абсолютно разные мероприятия, где апробируют свои знания, полученные теоретически, на практике. В этот раз - квест в стиле народного творчества», - отметила преподаватель Пензенского колледжа искусств Дина Гурина.

В завершение всех участников ждала фольклорная дискотека.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Чувства Попов оскорблены.

Гость||

Надо было объявить этот квест флешмобом в поддержку Губернатора.

Гость||

Мне кажется наши дети и так в квесте живут.

Имя: Гость
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