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Культура

Юных пензенцев на мастер-классе научили рисовать комиксы

Печать

Новый год в комиксах непохож на привычные изображения праздника на открытках, в пейзажах. Юные художники учатся придумывать сюжет в картинках по определенным правилам.

В Пензенском комикс-центре устроили мастер-класс «Зимние рисованные истории». Объяснял создатель объединения.

«Во-первых, должно быть нестандартное мышление, клиповое, то есть умение изложить историю по кадрам. С чего начать, как продолжить, кульминация и финал», - рассказал создатель Пензенского комикс-центра Рашид Янов.

Центр находится в библиотеке имени Лермонтова, он существует 8 лет. Поскольку это специфический вид искусства, повального интереса к нему нет. Но увлеченные втягиваются и не жалеют времени на изучение тонкостей.

Зимние истории создать непросто - надо сообразить, каким будет сюжет. Антон Манторов делает наброски.

«Я рисую картинку, на которой с помощью волшебства лепят снеговика. Почему бы и нет? Снеговика оживить», - пояснил участник мастер-класса.

Мастер-класс по-своему урок, ведь ребята получают знания. Но баллы в журнал им не ставят. Тем ценнее похвала преподавателя.

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Гость||

Как то не православненько

Гость||

С чего эт дети в масках?

Имя: Гость
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