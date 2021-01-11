Юных пензенцев на мастер-классе научили рисовать комиксы

Новый год в комиксах непохож на привычные изображения праздника на открытках, в пейзажах. Юные художники учатся придумывать сюжет в картинках по определенным правилам.
В Пензенском комикс-центре устроили мастер-класс «Зимние рисованные истории». Объяснял создатель объединения.
«Во-первых, должно быть нестандартное мышление, клиповое, то есть умение изложить историю по кадрам. С чего начать, как продолжить, кульминация и финал», - рассказал создатель Пензенского комикс-центра Рашид Янов.
Центр находится в библиотеке имени Лермонтова, он существует 8 лет. Поскольку это специфический вид искусства, повального интереса к нему нет. Но увлеченные втягиваются и не жалеют времени на изучение тонкостей.
Зимние истории создать непросто - надо сообразить, каким будет сюжет. Антон Манторов делает наброски.
«Я рисую картинку, на которой с помощью волшебства лепят снеговика. Почему бы и нет? Снеговика оживить», - пояснил участник мастер-класса.
Мастер-класс по-своему урок, ведь ребята получают знания. Но баллы в журнал им не ставят. Тем ценнее похвала преподавателя.
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Как то не православненько