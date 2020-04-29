Общество

Депутату Заксобра стало стыдно в музее-усадьбе Белинского

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На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 29 апреля, один из депутатов напрямую обратился к губернатору Ивану Белозерцеву с указанием на плачевное состояние учреждения культуры.

Народный избранник рассказал, что решил показать приехавшему в Пензу иногороднему коллеге музей-усадьбу Виссариона Белинского. Он признался, что ему было очень стыдно перед гостем.

«Я уже поднимал этот вопрос, а теперь прошу лично вас, Иван Александрович, озаботиться этой проблемой», - высказал пожелание депутат.

Как выяснилось, тема губернатору хорошо знакома.

«Проектно-сметная документация уже готовится. Раньше эта работа откладывалась из-за нехватки средств, но теперь будем музей ремонтировать», - пообещал он.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

А что, депутатов и их "иногородним коллегам" режим повышенной готовности не указ? Самоизоляция на них не распространяется? Шляются где попало и с кем попало.

Гость||

Этот депутат мог бы и за свой счёт отремонтировать,чем в такое сложное время требовать деньги на ремонт у области

Гость||

В Пензе расположен единственный в России аэропорт имени В. Г. Белинского.

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе расположен единственный в России аэропорт имени В. Г. Белинского.
Нет такого аэропорта,как нет априори и совести у нынешних депутатов.

Гость||

Совести у некоторых депутатов нет как и нет в Пензе аэропорта «Терновка». Как и в терновку так и в совесть придётся верить сильно ибо узреть ни то ни другое невозможно воочию в мире дел и поступков.

Гость||

Гость писал(a):

Нет такого аэропорта
Указом Президента Российской Федерации от 31.05.2019 № 246 «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством» аэропорту г. Пензы присвоено имя В. Г. Белинского.

Гость||

Воровать депутатам вместе с Иваном надо бы поменьше,глядишь и деньги на музеи останутся.

Гость||

Танк можно назвать БИА

Гость||

нехер было ТЫРИТЬ деньги, не было бы...стыдно за музеи

Гость||

Белинский: "Россия видит своё спасение не в мистицизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в успехах цивилизации, просвещения, гуманности. Ей нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а со здравым смыслом и справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение".

Гость||

У нас же и цирк доделали, и набережную, и мосты, и много чего. Осталась одна усадьба Белинского не отремонтированная. Да Иван?

Гость||

Стыдно стало, что мало спёр или стыдно что много спёр, что все так плохо.

Гость||

ремонт только за счет этого депутата потому что остальным гражданам все нравится фамилия этого депутата не чернышов бывший глава белинского района

Гость||

как будто а Тарханах лучше...тля на цветах(подокониках)

Гость||

У депутатов доходы по 40миллионов в год, только официально, а ещё и левые, наверняка есть! Скинулись бы, депутатов в пензе вагон,да отремонтировали бы, жмоты!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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