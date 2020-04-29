Депутату Заксобра стало стыдно в музее-усадьбе Белинского

29.04.2020 | 14:14

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 29 апреля, один из депутатов напрямую обратился к губернатору Ивану Белозерцеву с указанием на плачевное состояние учреждения культуры.

Народный избранник рассказал, что решил показать приехавшему в Пензу иногороднему коллеге музей-усадьбу Виссариона Белинского. Он признался, что ему было очень стыдно перед гостем.

«Я уже поднимал этот вопрос, а теперь прошу лично вас, Иван Александрович, озаботиться этой проблемой», - высказал пожелание депутат.

Как выяснилось, тема губернатору хорошо знакома.

«Проектно-сметная документация уже готовится. Раньше эта работа откладывалась из-за нехватки средств, но теперь будем музей ремонтировать», - пообещал он.