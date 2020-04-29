Депутату Заксобра стало стыдно в музее-усадьбе Белинского

На сессии Законодательного собрания Пензенской области, состоявшейся в среду, 29 апреля, один из депутатов напрямую обратился к губернатору Ивану Белозерцеву с указанием на плачевное состояние учреждения культуры.
Народный избранник рассказал, что решил показать приехавшему в Пензу иногороднему коллеге музей-усадьбу Виссариона Белинского. Он признался, что ему было очень стыдно перед гостем.
«Я уже поднимал этот вопрос, а теперь прошу лично вас, Иван Александрович, озаботиться этой проблемой», - высказал пожелание депутат.
Как выяснилось, тема губернатору хорошо знакома.
«Проектно-сметная документация уже готовится. Раньше эта работа откладывалась из-за нехватки средств, но теперь будем музей ремонтировать», - пообещал он.
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А что, депутатов и их "иногородним коллегам" режим повышенной готовности не указ? Самоизоляция на них не распространяется? Шляются где попало и с кем попало.