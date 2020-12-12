Русский народный оркестр «Пенза» представил новую программу

12.12.2020 | 19:30

Долгожданной предновогодней встречей со своими поклонниками назвали концерт музыканты русского народного оркестра «Пенза». На сцене городского Центра культуры и досуга коллектив представил обновленную программу.

«Специфический, конечно, репертуар у оркестра народных инструментов. Это классика, переложенная с симфонической партитуры на народную, и вокалисты академического направления с народными песнями. Поэтому оркестр сейчас на определенном подъеме», - отметил художественный руководитель Центра культуры и досуга Михаил Андреев.

Концерт под названием «Я люблю тебя, Россия!» посвятили Дню Конституции.