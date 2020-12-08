Стало известно, когда начнутся представления в пензенском цирке

08.12.2020 | 09:05

Первое представление в обновленном пензенском цирке должно состояться через год. Об этом рассказали представители Росгосцирка в официальном аккаунте учреждения в Instagram в понедельник, 7 декабря.

«Реконструкция цирка в Пензе идет полным ходом. В этом году на стройплощадке удалось сильно продвинуться в работе. Уже к Новому году будет готов купол здания, а в январе 2021 года - 18-ярусная парковка», - сообщили в Росгосцирке.

В настоящее время в здании включили отопление. Это позволит строителям вести внутренние отделочные работы.

«Цирк будет одним из самых больших в России: общая площадь - более 25 тыс. квадратных метров, зрительный зал на 1 400 человек. Первое представление планируется в конце 2021 года», - пояснили в Росгосцирке.

Старое здание цирка исчезло зимой 2013 года. Изначально планировалось, что новое появится к концу 2014-го, однако стройка затянулась, а в середине 2015-го и вовсе приостановилась в связи с грубыми нарушениями, допущенными самарской подрядной компанией.

8 ноября 2018 года был подписан контракт по выполнению функций генерального подрядчика между ФКП «Росгосцирк» и ООО «Стройресурс» (Москва). Его сумма составляет 1 млрд 267 млн 114 тысяч 110 рублей. Цирк хотели возвести до 20 декабря 2020 года.