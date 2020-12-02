Спектакль «Кукольного дома» стал победителем крупнейшего фестиваля

02.12.2020 | 13:19

В понедельник, 30 ноября, в Московском губернском театре состоялось подведение итогов III Международного большого детского фестиваля.

В течение полутора месяцев зрители могли видеть лучшие драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кино- и анимационные фильмы, цирковое и ледовое шоу для детей и юношества.

Победителей фестиваля определяло независимое детско-юношеское жюри - ученики детских актерских студий, музыканты, художники, спортсмены, победители всероссийских школьных олимпиад. Призы в 11 номинациях вручались на церемонии закрытия.

«Решением жюри спектакль Пензенского областного театра «Кукольный дом» «Самый лучший папа» (режиссер - Владимир Бирюков) стал победителем III Международного большого детского фестиваля в номинации «Лучший спектакль театра кукол», - сообщили в пресс-службе правительства региона.

А с 4 по 6 декабря «Кукольный дом» выступит в Оренбурге. Зрители увидят два спектакля для детей («Самый лучший папа» и «Как лиса медведя обманывала») и один для взрослых («Попугай и веники»).