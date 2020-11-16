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Культура

В Пензе открылась выставка фотографа Теодора Раду Пантеа

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Доктор истории фотографии - так принято называть румына Теодора Раду Пантеа. Выставка его работ открылась в Лермонтовской библиотеке. Сам мастер в город на Суре не приехал, экспозицию организовал Сергей Майоров. Пензенец лично знаком с иностранцем.

«Здесь он решил подать свои изображения в квадратном формате. Квадрат считается очень стабильной конструкцией, но туда достаточно сложно вместить композицию, не все вписывается. Он попытался это сделать. Я считаю, что у него это здорово получилось», - отметил Сергей Майоров.

Всего снимков 60. Это фотографии людей, зданий, природы. Экспозиция будет работать минимум месяц.

«Очень часто фотографов ругают за то, что они делают большую насыщенность по цветам. А данный мастер использует этот метод повышения насыщенности, интересно. Использует размытие очень часто в своих работах», - рассказал фотограф Михаил Кондратьев.

«Фотографии интересные. Что ценится в фотографии - свет, композиция и цвет. Если разобрать по составляющим, то здесь очень интересная композиция, необычная, да и цвет удивляет. Цвета насыщенные, яркие», - пояснила фотограф Надежда Фомина.

Выставку работ Теодора Раду Пантеа дополнила еще одна экспозиция. Руководитель театра кукол Алексей Фомин решил показать пензенцам свою коллекцию.

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Гость||

Какие на хрен фотографии,когда в Пензе такое твориться!!!!!

Имя: Гость
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