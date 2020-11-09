Поэтессу Ларису Яшину похоронят на Аллее Славы

09.11.2020 | 08:09

В понедельник, 9 ноября, в Пензе пройдет прощание с поэтессой, членом Союзов писателей и журналистов России Ларисой Яшиной.

Отпевание состоится в 11:00 в часовне Николая Чудотворца в Ахунах (на улице Коннозаводской, 32). Похороны состоятся в 14:00 на Аллее Славы Новозападного кладбища.

Ранее сообщалось, что Лариса Яшина скончалась 7 ноября в возрасте 79 лет. За месяц до этого она попала в больницу.

Лариса Яшина родилась 28 февраля 1941 года в Пензе. Стихи начала писать в школьные годы, учась в третьем классе. В старших классах Лариса Яшина с 1956 года стала внештатным корреспондентом газеты «Молодой ленинец» и вошла в одно из молодежных литературных объединений при Пензенской областной организации Союза писателей СССР. Печаталась в пензенских областных газетах, альманахе «Земля родная».

В 1963 году Лариса Яшина окончила Пензенский политехнический институт, затем - аспирантуру. Около 20 лет она преподавала материаловедение в родном вузе.

С 1986 по 1999 год Лариса Ивановна работала в Пензенской областной филармонии в качестве мастера художественного слова. Она участвовала в создании целого ряда концертных программ в Пензе и районах Пензенской области, продолжала писать стихи, работала с начинающими поэтами, сотрудничала с ветеранскими организациями, вела различные конкурсы. В этот же период времени она написала ряд песен для спектаклей Пензенского облдрамтеатра и кукольного театра «Орленок». Печаталась в центральных и пензенских газетах, журналах, альманахах, коллективных поэтических сборниках.

После выхода на пенсию работала в Литературном музее и областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

В Пензе издано более 10 авторских книг поэтессы. Ее стихи опубликованы в целом ряде коллективных сборников. В 2019 году на презентации книги «Душою, кистью и пером» поклонники ее творчества встречали любимого автора стоя.