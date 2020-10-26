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Общество

Пензенская поэтесса Лариса Яшина попала в больницу

Печать

Лариса Яшина на странице в Facebook разместила рассказ о своих вышедших в свет новинках и песню. Поэтесса написала слова на готовую мелодию, друзья прислали собранный из фрагментов советских песен клип.

В альманахе «Московский Парнас» напечатали ее стихи, посвященные 75-летию Великой Победы, а в журнале «Приокские зори» - большой материал к юбилею Александра Куприна. Лариса Ивановна предложила издателям очерк. Там же опубликован целый цикл стихов.

До пандемии Лариса Яшина часто выступала, бывала на выставках своих друзей.

В 2019 году на презентацию книги «Душою, кистью и пером» собрались поклонники ее творчества. Любимого автора встречали стоя. Красиво оформленный том - антология сочинений 134 сурских стихотворцев.

«Пожалуй, это главное дело моей жизни. Одно дело - я выпускаю лично свое, а эта мысль у меня появилась еще в прошлом веке. Я много ездила по области и знаю, что в каждом районе есть поэты, которые пишут о родной земле. У меня была идея собрать эти стихи воедино», - рассказала Лариса Яшина.

Сейчас для нее настали не лучшие времена. Она находится в больнице и нуждается в помощи и поддержке.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Бух-бух?

Гость||

Да уж , не Агния Барто ..

Гость||

Гость писал(a):

Бух-бух?
У дурачка пукан бомбит

Гость||

Просто неудачная фотография.

Гость||

Сам ты бух бух

Гость||

А Ларисе сколько годиков?

Гость||

Гопацкие комментарии!

И не стыдно?

Выздоравливайте,Лариса!

Гость||

Она всю жизнь нуждается в помощи и поддержке.

Гость||

Гость писал(a):

Она всю жизнь нуждается в помощи и поддержке.
Не на тех рассчитывала.

Гость||

И эта страна где живут такие ушлёпки постящие вышесказанные комментарии заслуживает чего-то большего ?! Да гореть вам в аду.. Тоже мне герои, бесстрашно бросившиеся на беззащитного пожилого человека.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|26.10.2020 19:46|

И эта страна где живут такие ушлёпки постящие вышесказанные комментарии заслуживает чего-то большего ?! Да гореть вам в аду.. Тоже мне герои, бесстрашно бросившиеся на беззащитного пожилого человека.

Какой народ, такие и правители.

Гость||

Кто бросает, того самого бросят. Бросать вправе только очень сильный. И по делу.

Имя: Гость
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