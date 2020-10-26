Пензенская поэтесса Лариса Яшина попала в больницу

26.10.2020 | 18:45

Лариса Яшина на странице в Facebook разместила рассказ о своих вышедших в свет новинках и песню. Поэтесса написала слова на готовую мелодию, друзья прислали собранный из фрагментов советских песен клип.

В альманахе «Московский Парнас» напечатали ее стихи, посвященные 75-летию Великой Победы, а в журнале «Приокские зори» - большой материал к юбилею Александра Куприна. Лариса Ивановна предложила издателям очерк. Там же опубликован целый цикл стихов.

До пандемии Лариса Яшина часто выступала, бывала на выставках своих друзей.

В 2019 году на презентацию книги «Душою, кистью и пером» собрались поклонники ее творчества. Любимого автора встречали стоя. Красиво оформленный том - антология сочинений 134 сурских стихотворцев.

«Пожалуй, это главное дело моей жизни. Одно дело - я выпускаю лично свое, а эта мысль у меня появилась еще в прошлом веке. Я много ездила по области и знаю, что в каждом районе есть поэты, которые пишут о родной земле. У меня была идея собрать эти стихи воедино», - рассказала Лариса Яшина.

Сейчас для нее настали не лучшие времена. Она находится в больнице и нуждается в помощи и поддержке.