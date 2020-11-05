Фестиваль «Золотая провинция» состоится в трех городах области

05.11.2020 | 20:37

Обычно провинция становится «золотой» по весне. Одноименный фестиваль традиционно проводят в апреле. В этом году он украсит своими постановками позднюю осень. Из-за всеобщего режима самоизоляции IX театральный форум перенесли, и теперь он состоится с 11 по 17 ноября в трех городах области - Кузнецке, Пензе и Заречном.

«Гостями фестиваля будут многие знаменитые театры. Любимец публики не только в нашей губернии, но и по всей стране - пермский театр «У Моста» каждый год поддерживает нас. Приедет Центральный дом актера имени Яблочкиной, в котором представлены ведущие артисты московских театров, приедут коллективы из Санкт-Петербурга, будет представлен Казахстан, болгарский культурный проект и очень много интересных работ», - сообщила художественный руководитель фестиваля «Золотая провинция» Наталья Тескина.

Всего на фестиваль заявились 20 театров - как российских, так и зарубежных. Последние предстанут в онлайн-формате на площадке, которую организуют в пензенском Литературном музее.

В общей сложности зрителям покажут 24 работы. Естественно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Программа «Золотой провинции» составлена так, чтобы все желающие смогли принять участие в открытых обсуждениях и познакомиться с лабораториями известных актеров.

«Дорогие друзья, мы вас очень ждем на нашем спектакле!» - пригласила гостей Наталья Тескина.