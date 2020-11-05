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Культура

Фестиваль «Золотая провинция» состоится в трех городах области

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Обычно провинция становится «золотой» по весне. Одноименный фестиваль традиционно проводят в апреле. В этом году он украсит своими постановками позднюю осень. Из-за всеобщего режима самоизоляции IX театральный форум перенесли, и теперь он состоится с 11 по 17 ноября в трех городах области - Кузнецке, Пензе и Заречном.

«Гостями фестиваля будут многие знаменитые театры. Любимец публики не только в нашей губернии, но и по всей стране - пермский театр «У Моста» каждый год поддерживает нас. Приедет Центральный дом актера имени Яблочкиной, в котором представлены ведущие артисты московских театров, приедут коллективы из Санкт-Петербурга, будет представлен Казахстан, болгарский культурный проект и очень много интересных работ», - сообщила художественный руководитель фестиваля «Золотая провинция» Наталья Тескина.

Всего на фестиваль заявились 20 театров - как российских, так и зарубежных. Последние предстанут в онлайн-формате на площадке, которую организуют в пензенском Литературном музее.

В общей сложности зрителям покажут 24 работы. Естественно, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Программа «Золотой провинции» составлена так, чтобы все желающие смогли принять участие в открытых обсуждениях и познакомиться с лабораториями известных актеров.

«Дорогие друзья, мы вас очень ждем на нашем спектакле!» - пригласила гостей Наталья Тескина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

С 1 января приморцы будут платить по 7,1 рубля за квадратный метр в месяц. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Приморского края. Ранее оплата составляла 6,57 рубля за «квадрат». Таким образом тариф увеличится на 53 копейки. 6,9 рублей за «квадрат»: В Калининградской области взнос за капремонт в 2021 году повышать не будут.

Гость||

Ну давайте тащите всю заразу в Пензу --Питер,Казахстан,Москва,вам мало своих короновирусников?,давайте пополним ряды еще и привозными.Пир во время чумы называется ваш этот фестиваль.

Гость||

А где же режим повышенной готовности?????

Гость||

Совсем сбрендили! Бессмертные наши актеры!

Имя: Гость
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