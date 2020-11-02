В Чемодановке цыганский театр готовит концерт

02.11.2020 | 19:49

Назвать их настоящими артистами пока язык не поворачивается. Но участники театра цыганского творчества «Миро ило» начали репетиции всего пару месяцев назад, и у них еще все впереди.

24 юных жителя Чемодановки, которые с раннего детства слышали такие мелодии дома, теперь поют и танцуют на сцене. 10-летняя Малина Юрченко никогда не думала посещать кружки. А тут пришла - и не прогуляла ни одной репетиции.

«Мне просто нравится танцевать», - рассказала артистка театра цыганского творчества.

Пока все самодеятельные артисты смуглокожи. Но руководитель театра Лада Журавлева говорит, что будет рада и не цыганам. Ведь музыка свободолюбивого народа привлекает многих.

«Наша русская душа, широта души в песне совпадает с широтой души в цыганской песне», - пояснила Лада Журавлева.

Театр еще не успел показать ни одной постановки. Первый концерт планируют на ближайшее будущее. Зато на репетиции у юных артистов уже побывал губернатор.

«За полтора месяца сложно разучить танец, тем более вы не профессионалы, вы только начинаете работать. Но было очень здорово и красиво. Вы так прекрасно двигались, и у вас горели глаза», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Всего в чемодановском центре культуры, досуга и спорта создано 36 разных кружков, ансамблей и секций. Глава региона познакомился с работой некоторых из них. Кстати, для совершенствования межнациональных отношений там работает не только театр «Миро ило», в 2019-м организовано любительское объединение «Кармен», в него тоже входят цыгане.