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Культура

В Чемодановке цыганский театр готовит концерт

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Назвать их настоящими артистами пока язык не поворачивается. Но участники театра цыганского творчества «Миро ило» начали репетиции всего пару месяцев назад, и у них еще все впереди.

24 юных жителя Чемодановки, которые с раннего детства слышали такие мелодии дома, теперь поют и танцуют на сцене. 10-летняя Малина Юрченко никогда не думала посещать кружки. А тут пришла - и не прогуляла ни одной репетиции.

«Мне просто нравится танцевать», - рассказала артистка театра цыганского творчества.

Пока все самодеятельные артисты смуглокожи. Но руководитель театра Лада Журавлева говорит, что будет рада и не цыганам. Ведь музыка свободолюбивого народа привлекает многих.

«Наша русская душа, широта души в песне совпадает с широтой души в цыганской песне», - пояснила Лада Журавлева.

Театр еще не успел показать ни одной постановки. Первый концерт планируют на ближайшее будущее. Зато на репетиции у юных артистов уже побывал губернатор.

«За полтора месяца сложно разучить танец, тем более вы не профессионалы, вы только начинаете работать. Но было очень здорово и красиво. Вы так прекрасно двигались, и у вас горели глаза», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Всего в чемодановском центре культуры, досуга и спорта создано 36 разных кружков, ансамблей и секций. Глава региона познакомился с работой некоторых из них. Кстати, для совершенствования межнациональных отношений там работает не только театр «Миро ило», в 2019-м организовано любительское объединение «Кармен», в него тоже входят цыгане.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот чо бойся! От убийства до танцулек один шаг?

Гость||

Нужно чтобы был аншлаг, чтобы яблоку было негде упасть. А как иначе в режиме повышенной готовности!

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|02.11.2020 20:01|

Вот чо бойся! От убийства до танцулек один шаг?

да нет лучше по пьянке на разборки ходить.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|02.11.2020 20:19|

Толково придумано.

Однозначно Теперь чумадановцы должны в ответку с танцевать только не по синьки

Гость||

А губеру больше делать нечего?

Гость||

Надо этот ансамбль приглашать будними утрами в Правительство встречать Губернатора стопкой и песнями: "К нам приехал наш любимый, Иван Александрович дорогой!!!"

Имя: Гость
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