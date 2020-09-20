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Культура

В Пензе вышел первый номер нового литературного журнала

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«Четверговая соль» - так редакция назвала новый журнал, который будет выходить в Пензе. Имя для издания искали долго. Родилось оно так. Во-первых, именно по четвергам литераторы всегда собираются на заседания клуба. А во-вторых...

«В Чистый четверг перед Пасхой в старину особенно готовили так называемую четверговую соль. Она имела лечебные свойства и была черного цвета. Заболевшим давали буквально по крупинке этой соли, чтобы они выздоровели. Говорят, помогало. Четверговая соль - особая соль, и избранное в нашем журнале тоже что-то особое, из общей массы выделенное», - рассказала литературный редактор журнала «Четверговая соль» Лидия Терехина.

По объему журнал небольшой, издается на средства самих поэтов и писателей. В первом номере разместились и стихи, и рассказы, и публицистика.

«Лично сама я дала небольшую статью в рубрике «Забытые имена» о Михаиле Исааковиче Вайнере, поскольку я его лично знала. Прозаик, который уехал отсюда в 90-е годы, член союза писателей, сейчас он живет в Америке», - уточнила Лидия Терехина.

В «Четверговой соли» есть что почитать не только взрослым, но и детям. Журнал собирается регулярно печатать творения юных авторов. Увидеть свое имя на его страницах смогут многие люди из числа тех, кому есть что сказать и написать.

«Пока в первом номере представлена только Пензенская область. Надеемся, что авторы будут и из других регионов нашей необъятной страны», - отметил главный редактор журнала «Четверговая соль» Антон Хрулев (Жуков). Он перечислил фамилии тех, чьи произведения напечатаны в журнале.

Из первого номера можно узнать и о том, что «Четверговая соль» объявляет областной конкурс «Одно стихотворение года». Работы следует присылать на электронный адрес редакции, подведение итогов состоится в декабре.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну любят наши крестьяне свои каракули к святым вещам приписывать

Гость||

Лучше бы наконец новый мужской журнал презентовали. Литература в школе замучила. Тут каждый философ и поэт..А вот женщин Пензы неплохо бы ню показать.

Гость||

где и когда можно будет купить первый номер журнала?

Гость||

Гость писал(a):

Лучше бы наконец новый мужской журнал
Мужскихъ журналов быть не может по определению. Ибо тот кто рассматривает фотки разной степени раздетости, не является мужчиной.

Гость||

Терехина пренеприятная. Непонятно, женщина это иди мужчина.

Имя: Гость
Комментарий:

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